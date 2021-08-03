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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

İHA

Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik açıklama yaptı.
Bordomavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamada Hakan Çelik, “Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR’ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.

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