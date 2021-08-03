Abdülkadir Ömür 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un İstanbul kampında Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür´ün 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür´ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür´ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR´ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-03 12:38:36
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