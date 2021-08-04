Başkan Zorluoğlu projelerinin son durumlarını yerinde inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı devam eden Yalıncak Plajı ve Sahil Düzenleme Projesi ile GanitaFaroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yalıncak Plajı ve Sahil Düzenleme Projesi ile GanitaFaroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir araya geldi. Başkan Zorluoğlu, inceleme öncesi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda finale çıkma başarısı gösteren Trabzonlu milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun finale çıktıkları maçları izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonlu milli boksörlerin maçlarını izlerken heyecanlandıklarını ve gururlandıklarını belirterek “Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Trabzonlu iki Busenaz’ımızı da tebrik ediyorum. Bize büyük moral oldular. İki sporcumuzun da altın madalyayı alacağına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Yalıncak Plajı ve Sahil Düzenleme Projesi’nin yüzde 95'lik kısmının tamamlandığını belirten Başkan Zorluoğlu, "Trabzon'un gerçek bir ihtiyacı olan plaj projemizde sona geldik. Resmi açılışımızı yapmadık ancak plajımız kullanılacak durumda olduğu için günlük ortalama 3 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Ufak tefek eksiklikler kaldı. Onları da tamamladığımızda resmi açılışımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

GanitaFaroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Burada da doğal bir koy vardı. Şu an biz çalışmaya başladığımızda burası yeniden ortaya çıktı. Bölgedeki kötü yapılar yıkıldı ve tamamen doğal bir sahil bandı olacak. Trabzon halkı artık rahat bir şekilde Ganita'dan başlayarak Akyazı'ya kadar sahil boyunca gezebilecek ve sporunu yapabilecek. GanitaFaroz arasındaki çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

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