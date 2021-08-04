Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız

DHA

Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız


Tolga SAĞLAM Selay SAYKAL,(DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın Molde FK ile oynayacakları maçta, rakiplerinin daha çok maç oynadığı için daha hazır olduğunu belirterek, "Trabzonspor büyüktür. Oyun kalitesi, oyun tekniği ve aklıyla beraber fizikle olan durumu kapatmaya çalışacağız" dedi.
UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın sahasında Norveç ekibi Molde FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile takım kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 
Açıklamasına ormanların yanmasının kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek başlayan Abdullah Avcı, "Yarın resmi olarak start vereceğimiz Avrupa kupaları öncesinde oynayacağımız oyun ve alacağımız sonuçlarla ülkemizin şu an şu anki yaşadığı süreçte bir moral kaynağı olmayı ve Avrupa'daki hedeflerimize gidebilme ve bunu lig öncesinde doğru bir şekilde kazanabilmeyi arzu ediyoruz. Ülkeye de moral olması bütün arzumuz, isteğimiz bu. Bir yandan dünyadaki sağlık, diğer yandan yangınlar, br yandan da olimpiyatlarda yarışan, ülkemizi temsil eden, madalya alan tüm sporcuları ayırmadan en iyi şekilde temsil ettikleri için onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.
"AKLIMIZLA ARADAKİ FİZİKİ FARKI KAPATACAĞIZ"
Abdullah Avcı; bir basın mensubunun, rakiplerinin daha hazır olmasının kendilerine bir dezavantaj sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorusuna ilişkin şunları söyledi:
"Molde şu ana kadar 28 müsabaka oynadı. Son 10 senede, 8 yıl Avrupa Ligi'nde oynayan, bir sene önce Şampiyonlar Ligi play-off'undan elenen ama son 16'ya kalan ve uzun zamandır bu liglerde yarışan, sistemi, organizasyonu olan bir takıma karşı oynayacağız. Bizden artı tarafı bu kadar müsabaka oynamaları. Biz bunu aklımızla, teknik kapasitemizle, çalıştığımız oyun planları içerisinde rakibi koşturarak, sabırlı bir oyun oynayarak bire bire girmeden bunu çözmeye çalışacağız. Bunu planladık, pratikler yaptık. Atak sonuçlandırmak, erken top kaybı yapmamak çok önemli. Bugün son antrenmanımızı yapacağız. Umarım bunun karşılığını yarın alacağımızı düşünüyorum."
"İYİ BAŞLAMAK ÖNEMLİ"
Trabzonspor'un olduğu her yerde yarışın olduğunu kaydeden Avcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bu sene başlarken 50 resmi müsabaka planladık. Bunun içinde Avrupa, Türkiye Kupası ve ligimiz var. Bir maçla bir sezonu değerlendirmek doğru değil ama iyi bir başlangıç yapmak, bu ligde uzun vadede yarışırken, senin hızlı adım atmanı ve mesafe kat etmeni sağlar. Bazen iyi oyunlar, bazen bununla birlikte skorlar, bir sonrakine daha iyi taşıyacaktır diye düşünüyorum. Çok üst üste maç da kazansak, sabır dalgalansa da futbol böyle bir oyun, buna cevap verecek iyi bir oyuncu grubu var. Antrenmanlar iyi gitti. İyi bir sezon başı planlaması oldu. Erken yol aldık. Umarım bunun karşılığını yarın alarak devam ederiz.""TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK OLMAK BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"
Abdullah Avcı, 500'ü aşkın gün sonra taraftarların karşısına çıkacak olmalarına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:
"Dün antrenmanımızı stadyumda yaptık. Seyirci olmadan bile bu statta olmak çok önemli. Şu anda, onların desteğini şimdiden hissediyoruz. Bizim fizik olarak da eksiğimizi, hızımızı onlar tamamlayacaklar. Onların bize gösterdikleri sabır son derece önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar. Taraftarın karşısına çıkacak olmak bizi heyecanlandırıyor."
"KOİTA YARIN YOK, 1-2 TRANSFER DAHA OLACAK"
Avcı, sakatlığı bulunan Koita'nın durumuna ilişkin ve transfer çalışmalarıyla ilgili şunları dedi:
"Koita yarın bizimle beraber olmayacak. Transferle ilgili de gidenler ve gelenler var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. 10 Kasım günü Trabzon'a gelmiştim ve bugün geldiğimiz nokta hızla gelişerek devam ediyoruz. Geçen seneden 16 oyuncu ayrılmış, 9 oyuncu ilave etmişiz. En son Ekuban ayrıldı. Mevkisel olarak oyun ve sahanın içindeki profil çalışmalarımız scout ekibiyle birlikte devam ediyor. Bunu yönetimle paylaşıyoruz. Onlar da bize en iyi şekilde yardımcı oluyor. Sağlıklı bir şekilde çalışıyoruz. Trabzonspor bugün sezon planlamasını en erken yapan, en erken transferin yüzde 60-70'ini oluşturan takım. Transferimiz 1-2 tane oluşacaktır. Bazen fırsat transferler çıkar, onları bekleyebiliriz."
"EKUBAN'IN ZAMANLAMASI YANLIŞ OLDU"
Avcı, takımdan ayrılan Ekuban ile ilgili olarak, "Ekuban ayrıldı, hayırlı olsun. Bize faydalı olmuştur, buraya hizmet etmiştir. 1 sene sonra mukavelesi bitecek, kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış oldu. Bunu suratına da söyledim. Bugüne kadar her konuda açık ve gerçekçi davrandım. Zamanlama açısından yanlıştır. Bunu kendisiyle paylaştığım için burada paylaşıyorum, bunun da bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
"RAKİBİ ANALİZ ETTİK"
Avcı, rakiplerini analiz etme noktasında ise, "Teknik olarak çalıştık, bunu oyuncularımızla da paylaştık. Sahada pratiklerini de yaptık. Bugün son hücum organizasyonlarını da çalışıp yarına hazır olacağız. 4-3-2 oynayan ama rakibi karşılarken 4-2-2 oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Alanında sabırla bekleyen, geçişleri yapabilen bir takım. Bunun çalışmalarını yaptık. Şu anda son 10 senenin 8 senesi 69 Avrupa Ligi maçı oynamış, Avrupa'da sıralamada 67'inci sırada. Trabzonspor olarak belki bizim cezalarımız oldu ama 215'inci sıradayız. Trabzonspor büyüktür. Oyun kalitesi, oyun tekniği ve aklıyla beraber fizikle olan durumu kapatmaya çalışacağız" diye konuştu.UĞURCAN ÇAKIR: TRABZONSPOR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM
Ülkemizde yaşanan yangın felaketini takip ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Uğurcan Çakır, vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyip, yangından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletti. Uğurcan, kendisine yöneltilen transferle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:
"Geçen seneden beri süregelen bir şeyler var. Geçen seneden beri yaptığım işe odaklanıyorum. Kampta çok güzel bir ortam vardı. Kaliteli, kariyerli oyuncular takımımıza katıldı. Kağıt üzerinde çok iyi bir kadromuz var ama bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Ben de üzerime düşen sorumluluğu alacağım. Psikolojik olarak her zaman Trabzonspor için mücadele ettim. Bugün yine aynı şey için mücadele edeceğim. Burası benim yuvam, bu takımın kaptanıyım. Şehre ve takımına karşı sorumluluklarım var. Her zaman aynı konsantrasyonla devam edeceğim.  İnşallah öyle de olur."
"HER RAKİBE SAYGI GÖSTERİYORUZ"
Uğurcan Çakır, bir basın mensubunun turu geçmeleri halinde Roma ile karşılaşacak olmalarının kendisini motive edip etmediğine yönelik soruya şöyle yanıt verdi:
"Önce Molde maçını geçmemiz gerekiyor. Her rakibe saygı gösteriyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Bizden daha hazır görünüyorlar. Biz de hazırlık dönemini iyi geçirdik ama onlar bizden daha çok maç oynadı. Önce Molde'yi geçelim, sonrasını o zaman konuşuruz."
Trabzonspor ile Molde FK yarın saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdullah Avcı'nın açıklamaları
-Uğurcan Çakır'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-04 18:42:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon Emniyetinden yasa dışı bahis operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon Emniyetinden yasa dışı bahis operasyonu
Başkan Zorluoğlu projelerinin son durumlarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu projelerinin son durumlarını yerinde ...
Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte kuyumcular iki yılın ardından en hareketli günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları ...
Busenaz Sürmeneli ,"Hayalimdeki finaldeyim"
YEREL HABERLER Busenaz Sürmeneli ,"Hayalimdeki finaldeyim"
Trabzonspor Avrupa'da 136. maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor Avrupa'da 136. maçına çıkıyor
Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor´dan Tunahan´ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor´dan Tunahan´ı ...
Orman yangınlarının yaban hayatına etkisi KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Yangınlar, yaban hayvanlarını ya doğrudan yakarak, ya da dolaylı olarak habitatlarının tahrip ederek olumsuz etkilemektedir” “Yangın sonrasında ağaçlar, böcek zararına, çeşitli hastalık ve mantarlara karşı daha hassas hale gelirler” “Fazla sayıda uçağa ve helikoptere sahip olmak, bütün orman yangınlarını söndürebileceğimiz anlamına da gelmemektedir”
YEREL HABERLER Orman yangınlarının yaban hayatına etkisi KTÜ Orman ...
Trabzonspor´dan Ekuban için KAP´a resmi açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan Ekuban için KAP´a resmi açıklama
Ekuban, Genoa ile görüşmek için İtalya'ya gitti
YEREL HABERLER Ekuban, Genoa ile görüşmek için İtalya'ya gitti
Ekuban transfer görüşmesi için Trabzon´dan ayrıldı
YEREL HABERLER Ekuban transfer görüşmesi için Trabzon´dan ayrıldı
Abdülkadir Ömür 3 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Abdülkadir Ömür 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin kaba inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin kaba ...
Trabzonspor'un, Molde maçı programı belli oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor'un, Molde maçı programı belli oldu
Karadeniz´e 'fındık göçü'nde tarım işçilerine aşı önerisi
YEREL HABERLER Karadeniz´e 'fındık göçü'nde tarım işçilerine aşı ...
Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Usta: “Şu anda günlük vaka sayımız 300’ün üzerinde" Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Şu an maalesef yoğun bakımlarda, servislerdeki yatak doluluk oranlarında, entübe sayılarımızda bir hareketlenme var” “Bu duruma baktığımızda yüzde 90 oranında, aşı takvimi tamamlamamış veya aşı olmamış kişilerde görülüyor”
YEREL HABERLER Usta: “Şu anda günlük vaka sayımız 300’ün ...
Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu: "Tüm Trabzonsporluları mutlu etmek için var gücümüzle çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü nedeniyle tören ...
Ahmet Ağaoğlu: Yaşasın Trabzonspor
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Yaşasın Trabzonspor
Trabzonspor´da 54´üncü yıldönümü coşkusu
YEREL HABERLER Trabzonspor´da 54´üncü yıldönümü coşkusu
Ahmet Ağaoğlu'ndan, Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu'ndan, Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü ...
Ortamahalle müzesinde ilk etkinlik
YEREL HABERLER Ortamahalle müzesinde ilk etkinlik
Avrasya Üniversitesi kuruluşunun 10. Yıl dönümünü düzenlediği görkemli törenle kutladı
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi kuruluşunun 10. Yıl dönümünü ...