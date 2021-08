Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız

Tolga SAĞLAM Selay SAYKAL,(DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın Molde FK ile oynayacakları maçta, rakiplerinin daha çok maç oynadığı için daha hazır olduğunu belirterek, "Trabzonspor büyüktür. Oyun kalitesi, oyun tekniği ve aklıyla beraber fizikle olan durumu kapatmaya çalışacağız" dedi.

UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın sahasında Norveç ekibi Molde FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile takım kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına ormanların yanmasının kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek başlayan Abdullah Avcı, "Yarın resmi olarak start vereceğimiz Avrupa kupaları öncesinde oynayacağımız oyun ve alacağımız sonuçlarla ülkemizin şu an şu anki yaşadığı süreçte bir moral kaynağı olmayı ve Avrupa'daki hedeflerimize gidebilme ve bunu lig öncesinde doğru bir şekilde kazanabilmeyi arzu ediyoruz. Ülkeye de moral olması bütün arzumuz, isteğimiz bu. Bir yandan dünyadaki sağlık, diğer yandan yangınlar, br yandan da olimpiyatlarda yarışan, ülkemizi temsil eden, madalya alan tüm sporcuları ayırmadan en iyi şekilde temsil ettikleri için onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"AKLIMIZLA ARADAKİ FİZİKİ FARKI KAPATACAĞIZ"

Abdullah Avcı; bir basın mensubunun, rakiplerinin daha hazır olmasının kendilerine bir dezavantaj sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorusuna ilişkin şunları söyledi:

"Molde şu ana kadar 28 müsabaka oynadı. Son 10 senede, 8 yıl Avrupa Ligi'nde oynayan, bir sene önce Şampiyonlar Ligi play-off'undan elenen ama son 16'ya kalan ve uzun zamandır bu liglerde yarışan, sistemi, organizasyonu olan bir takıma karşı oynayacağız. Bizden artı tarafı bu kadar müsabaka oynamaları. Biz bunu aklımızla, teknik kapasitemizle, çalıştığımız oyun planları içerisinde rakibi koşturarak, sabırlı bir oyun oynayarak bire bire girmeden bunu çözmeye çalışacağız. Bunu planladık, pratikler yaptık. Atak sonuçlandırmak, erken top kaybı yapmamak çok önemli. Bugün son antrenmanımızı yapacağız. Umarım bunun karşılığını yarın alacağımızı düşünüyorum."

"İYİ BAŞLAMAK ÖNEMLİ"

Trabzonspor'un olduğu her yerde yarışın olduğunu kaydeden Avcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu sene başlarken 50 resmi müsabaka planladık. Bunun içinde Avrupa, Türkiye Kupası ve ligimiz var. Bir maçla bir sezonu değerlendirmek doğru değil ama iyi bir başlangıç yapmak, bu ligde uzun vadede yarışırken, senin hızlı adım atmanı ve mesafe kat etmeni sağlar. Bazen iyi oyunlar, bazen bununla birlikte skorlar, bir sonrakine daha iyi taşıyacaktır diye düşünüyorum. Çok üst üste maç da kazansak, sabır dalgalansa da futbol böyle bir oyun, buna cevap verecek iyi bir oyuncu grubu var. Antrenmanlar iyi gitti. İyi bir sezon başı planlaması oldu. Erken yol aldık. Umarım bunun karşılığını yarın alarak devam ederiz.""TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK OLMAK BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"

Abdullah Avcı, 500'ü aşkın gün sonra taraftarların karşısına çıkacak olmalarına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Dün antrenmanımızı stadyumda yaptık. Seyirci olmadan bile bu statta olmak çok önemli. Şu anda, onların desteğini şimdiden hissediyoruz. Bizim fizik olarak da eksiğimizi, hızımızı onlar tamamlayacaklar. Onların bize gösterdikleri sabır son derece önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar. Taraftarın karşısına çıkacak olmak bizi heyecanlandırıyor."

"KOİTA YARIN YOK, 1-2 TRANSFER DAHA OLACAK"

Avcı, sakatlığı bulunan Koita'nın durumuna ilişkin ve transfer çalışmalarıyla ilgili şunları dedi:

"Koita yarın bizimle beraber olmayacak. Transferle ilgili de gidenler ve gelenler var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. 10 Kasım günü Trabzon'a gelmiştim ve bugün geldiğimiz nokta hızla gelişerek devam ediyoruz. Geçen seneden 16 oyuncu ayrılmış, 9 oyuncu ilave etmişiz. En son Ekuban ayrıldı. Mevkisel olarak oyun ve sahanın içindeki profil çalışmalarımız scout ekibiyle birlikte devam ediyor. Bunu yönetimle paylaşıyoruz. Onlar da bize en iyi şekilde yardımcı oluyor. Sağlıklı bir şekilde çalışıyoruz. Trabzonspor bugün sezon planlamasını en erken yapan, en erken transferin yüzde 60-70'ini oluşturan takım. Transferimiz 1-2 tane oluşacaktır. Bazen fırsat transferler çıkar, onları bekleyebiliriz."

"EKUBAN'IN ZAMANLAMASI YANLIŞ OLDU"

Avcı, takımdan ayrılan Ekuban ile ilgili olarak, "Ekuban ayrıldı, hayırlı olsun. Bize faydalı olmuştur, buraya hizmet etmiştir. 1 sene sonra mukavelesi bitecek, kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış oldu. Bunu suratına da söyledim. Bugüne kadar her konuda açık ve gerçekçi davrandım. Zamanlama açısından yanlıştır. Bunu kendisiyle paylaştığım için burada paylaşıyorum, bunun da bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİ ANALİZ ETTİK"

Avcı, rakiplerini analiz etme noktasında ise, "Teknik olarak çalıştık, bunu oyuncularımızla da paylaştık. Sahada pratiklerini de yaptık. Bugün son hücum organizasyonlarını da çalışıp yarına hazır olacağız. 4-3-2 oynayan ama rakibi karşılarken 4-2-2 oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Alanında sabırla bekleyen, geçişleri yapabilen bir takım. Bunun çalışmalarını yaptık. Şu anda son 10 senenin 8 senesi 69 Avrupa Ligi maçı oynamış, Avrupa'da sıralamada 67'inci sırada. Trabzonspor olarak belki bizim cezalarımız oldu ama 215'inci sıradayız. Trabzonspor büyüktür. Oyun kalitesi, oyun tekniği ve aklıyla beraber fizikle olan durumu kapatmaya çalışacağız" diye konuştu.UĞURCAN ÇAKIR: TRABZONSPOR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Ülkemizde yaşanan yangın felaketini takip ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Uğurcan Çakır, vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyip, yangından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletti. Uğurcan, kendisine yöneltilen transferle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Geçen seneden beri süregelen bir şeyler var. Geçen seneden beri yaptığım işe odaklanıyorum. Kampta çok güzel bir ortam vardı. Kaliteli, kariyerli oyuncular takımımıza katıldı. Kağıt üzerinde çok iyi bir kadromuz var ama bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Ben de üzerime düşen sorumluluğu alacağım. Psikolojik olarak her zaman Trabzonspor için mücadele ettim. Bugün yine aynı şey için mücadele edeceğim. Burası benim yuvam, bu takımın kaptanıyım. Şehre ve takımına karşı sorumluluklarım var. Her zaman aynı konsantrasyonla devam edeceğim. İnşallah öyle de olur."

"HER RAKİBE SAYGI GÖSTERİYORUZ"

Uğurcan Çakır, bir basın mensubunun turu geçmeleri halinde Roma ile karşılaşacak olmalarının kendisini motive edip etmediğine yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

"Önce Molde maçını geçmemiz gerekiyor. Her rakibe saygı gösteriyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Bizden daha hazır görünüyorlar. Biz de hazırlık dönemini iyi geçirdik ama onlar bizden daha çok maç oynadı. Önce Molde'yi geçelim, sonrasını o zaman konuşuruz."

Trabzonspor ile Molde FK yarın saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

