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Erling Moe: "Trabzonspor karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

İHA

Erling Moe: "Trabzonspor karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor ile yarın oynayacakları maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek, maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Norveç ekibi Molde FK’da teknik direktör Erling Moe online olarak basın toplantısı düzenledi. Hazır olan futbolcularıyla birlikte Trabzon’da olduklarını belirten Erling Moe, “Trabzonspor tarafının bizden fazla maç oynamamış olmasının farkında olması güzel bir durum. Ama Trabzonspor’un büyük bir takım olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maça kazanmak için çıkarız ama evimizde oynayacağımız karşılaşmaya en iyi skorla gitmek bizim için en iyi olandır. Kağıt üzerinde baktığımızda Trabzonspor’un daha büyük bir takım olduğunu görüyoruz. Onlar daha popüler durumdalar. Ama biz de daha önce büyük takımlara karşı nasıl oynadığımızı gösterdik. Umarım bir tanesini de yarın oynayacağımız maçta gösteririz. Taraftarların maçlara alınması bizler için çok daha heyecan verici. Stadyuma daha fazla seyirci alınması bizi ateşliyor ve mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı.

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