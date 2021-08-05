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'Dünya Fındık Haftası' ilk kez Trabzon´da kutlanacak

DHA

'Dünya Fındık Haftası' ilk kez Trabzon´da kutlanacak


Tolga SAĞLAMSelay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz´in önemli tarımsal ürünlerinden fındığın hasat zamanı olan ağustos ayının ikinci haftası, `Dünya Fındık Haftası´ ilan edildi. Trabzon Ticaret Borsası´nın girişimleriyle geleneksel hale getirilmesi hedeflenen etkinliklerin ilki, Trabzon´da gerçekleştirilecek.
Türkiye´nin önemli ihracat ürünlerinden olan fındığın, ağustos ayının ikinci haftasındaki hasat zamanı, `Dünya Fındık Haftası´ olarak kutlanacak. Trabzon Ticaret Borsası´nın girişimleriyle 9-15 Ağustos'ta yapılacak `Dünya Fındık Haftası´ etkinliklerinin ilki Trabzon´da gerçekleştirilecek. Fındık hasat şenliğiyle başlayacak etkinliklerle, `Dünya Fındık Haftası´nın geleneksel hale getirilmesi amaçlanırken, hafta boyu düzenlenecek çalıştay ve programlarla fındığın önemi kamuoyuna anlatılacak.
`FINDIK 1 GÜNE SIĞMAZ´
Trabzon´un Yomra ilçesi İkisu mevkisinde oluşturulan örnek fındık bahçesinde başlatılacak etkinlikler hakkında bilgi veren Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Borsa olarak `Dünya Fındık Haftası´ programını başlattık. Bunu gerek ulusal bazda hem kamuya hem sivil toplum örgütlerine hem de uluslararası bazda fındıkla iştigal eden diğer kurumlarla paylaştık. Oradan da olumlu cevaplar aldık. Artık bundan sonra ağustos ayının ikinci haftası `Dünya Fındık Haftası´ olarak kutlanacak. 'Fındık 1 güne sığmaz´ diye yola çıktık. Cidden de öyle, 1 güne sığmayacak. O hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak. Bulunduğumuz bahçede hasat şenliğimiz var. Onun dışında fındıkla alakalı çeşitli çalıştaylar, oturumlar, ödül törenleri, eğlenceler gibi etkinlikler olacak. 9 Ağustos´ta başlayacak ve 15 Ağustos´ta sona erecek 'Dünya Fındık Haftası', inşallah hayırlı bir hafta olacak bizim için" diye konuştu.
`ÖNEMLİ ADIM ATTIĞIMIZA İNANIYORUZ´
Dünyada fındığın farkındalığının artması amacıyla böyle girişimde bulunduklarını belirten Arslantürk, "Fındık bizim için çok değerli bir ürün ve daha iyi noktalara gitmesini istiyoruz. Bunun artık dünyada da bilinilirliğinin, farkındalığının artırılması adına böyle bir girişimde bulunduk. Bunun hem fındık üreticimizin lehine hem bu işle iştigal eden diğer kesimlerin yani ticaret, ihracat ve sanayisiyle uğraşanların lehine gelişeceğini düşünüyoruz. Hem ülkemize hem dünyaya faydalı bir adım atmış olduk. Fındık, Türkiye´nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri. Bizim yıllardan beri zaten fındığı daha fazla üretip, daha fazla satıp, daha fazla ülkeye kaynak aktarma adına çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. `Dünya Fındık Haftası´nı Trabzon´da başlatmakla önemli bir adım attığımıza inanıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Yomra Tolga SAĞLAM-Selay SAYKAL
2021-08-05 10:26:05

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