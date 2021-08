Turizmciler sorunlarını anlattı, Başkan Genç dinledi

Ortahisar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Turizm Paydaşları Toplantısı’ turizmcilerin ve STK temsilcilerinin katımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediyesi’nin turizme dönük olarak yürüttüğü projeleri açıkladı. Genç “Şehrimizin daha ziyade ticaret yönüyle öne çıkan bir şehrimiz. Ama gelişen trendimiz turizm. Değişik ülkelerden gelen ziyaretçilerin ilgisi turizmi cazip hale getiriyor. Turizme dönük belediye çalışmalarımızla ilgili yaptığımız çalışma ve projeleri paylaşmak istiyorum. Ortahisarımızda turizme dönük olarak Beşirli’de ekolojik özellikleri öne çıkan Ekoparkımızı hizmete aldık. Konsept itibarıyla da burayı zenginleştiriyoruz. Bir diğer projemiz içinde çok sayıda belge ve vesika bulunan şehrimizin merkezinde açılan tarihi Hafsa Sultan Konağı’ndaki Tarih Müzesi. Buraya baya bir ilgi var. Pazarkapı’da belediye binamızın bulunduğu alanda tarihi camimizin yanında çarşı modunda şehrimize ait el sanatlarının satışa sunulacağı alanlar oluşturduk. Burada yine tarihi bir binamızı DOKA’nın desteğiyle tarihi şehir unvanımıza uygun olarak müze konseptiyle değerlendirmek istiyoruz. Arkeoloji müzesi planımız da var. Şehrimizde tarihi çeşmelerimiz var. Beş tanesini restore ettik. Diğerlerinin projesini de ihale ettik. Şu anda aktif çalıştığımız 9 çeşmemizin onayını aldık. Tarihin bize bıraktığı Kemeraltı’nda sokak sağlıklaştırma projesi başlattık. Amacımız şehrimize gelen turistlerin kalma sürelerini artırmak. II. Abdülhamit döneminde yapılmış olan tarihi Hasan Paşa Hamamı’nı restore edip kültür ve sosyal amaçlı hazırlayarak turizme açacağız. Projemiz onaylandı. Zağnos ve Tabakhane vadilerimize yeni bir cazibe kazandırmak için Ankara’nın doğusunda olmayan bir proje tasarlardık. Akvaryum düşüncemiz burada hayat buldu. Yıl sonuna kadar hizmete alacağız. Yine şehrimizde parka sayılarını artırmak adına Çukurçayır’da Doğapark’ı ekopark tarzında yapıyoruz. İhalesi bugün yapılıyor. Yine şehrimizin en güzel noktası olan Boztepe’de 1 km uzunluğunda seyir terasını yapacağız. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışıyoruz. Çok önemli bir destinasyon alanı olacak. Mağmat Projesi Burada 600 dönümlük bir alanı mera vasfından çıkartarak Tarım Bakanlığı’ndan devraldık. Tıpkı Boztepe gibi burada turizm ve yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Dört etaplı olacak. Şu anda hazır yatırımcı bekleyen bir projemiz. Konaklama, spor ve yaşam alanı şeklinde tasarlandı. Dezajantajlı gruplara hizmet edecek ‘En Mutlu Köy’ projemiz var. Su Parkı projemiz taahhütlerimiz arasındaydı. Ganita’da yapılacak bu projemizi Büyükşehir kendi projeleri içerisine dahil etti. Tarihi alanımız olan Yukarı Hisar çok ciddi bir turizm ve tarihi zenginliği olan bir alan. Burada Kommenos Krallığı’ndan kalma kalıntılar var. Proje paydaşı olduğumuz bu projede kazı çalışmaları başladı. Çok önemli kalıntılar çıkacak. Ve burada bir arkeoloji müzesi yapacağız” dedi.



"Turistlerin toplu olarak alışveriş yaptığı bir yer yok"

TESOB Temsilcisi Erhan Eroğlu, Trabzon’da 36 bin esnaf ve sanatkâr bulunduğunu bundan dolayı yapılacak projelerde esnaf sanatkârların görüşlerinin alınması gerektiğini belirterek, “Öncelikle Trabzon’a çok sayıda yatırım yapılıyor ama beşeri sermaye olarak bunun içi doldurulmuyor. Yapılan desteklerle bunun içi doldurulmalı. Yerli ve yabancı turistin istediği bir kalitede hizmet sunulmuyor. Nitelikli personele gereken değer verilmediği için birçok personel farklı illere göç etmek zorunda kalıyor. Esnafımızın nitelikli personele gerekli değer verilmesi gerekiyor. Girişimcilerin yeni yatırımlara yönelmesi gerekiyor. Yöresel ürünler Trabzon’da üretilmiyor. Birçok ürün şehir dışından, Çin’den geliyor. Kayıt dışı işletmelerin ve kayıt dışı çalışanların artması bizim için en büyük risklerden biri. Örneğin Kurban Bayramı’nda kiralık araç bulmak çok zordu. Mülteci ya da kayıt dışı olarak çalışanlar var. Esnafımız da bu arkadaşlarla çalışmak zorunda kalıyor. Biz böyle giderse Trabzon’da yabancı uyruklu insanlara turizmi kaptıracağız gibi görünüyor. Yönlendirici levhalar yapıldı ama eksik. Yönlendirici olmuyor. Bunun dışında trafik sorunu var. Kurban Bayramında hem Uzungöl hem Sümela’da kuyruk oluştu. Bir diğer sorun çalışma ruhsatı sorunu var. Süreç tersten işletiliyor. Ruhsatla ilgili sorunlar çözüldükten sonra işletmeler yapılmalı. Kentsel dönüşüm yapılırken oradaki ticari işletmelerin zor durumda kalmaması gerekiyor. Birçok esnafımız maliyetlerden dolayı işlerini bırakmak zorunda kalıyor. Turistlerin toplu olarak alışveriş yaptığı bir yer yok. Sahil bandında yöresel ürünlerin üretim, satış ve deneyimlenmelerin yapılacağı yerler yapılmalı. Üniversitelerde turizm konusunda tez araştırmaları yapılmalı” diye konuştu.



“Restorasyonlar biran önce bitirilmeli”

TÜRSAB Temsilcisi Hasan Volkan Kantarcı ise “Trabzon Turizm Konseyi kuruldu ve çalışmalarına başladı. Burada amaç turist sayısı artırmak. Eğlence ve ziyaret yapılacak yerlerin artırılması gerekiyor. Restorasyonların biran önce bitirilmesi gerekiyor. Turizm sektörünün denetlenmesi gerekiyor. Rehberlikle ilgili sorunlar var. Turistler Trabzon’da sadece kaliteli işletmelerde kalmak için burayı tercih etmemeli. Buradaki tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etmeli. Bu anlamda arkeolojik kazılar çok önemli. Boztepe Seyir Terası Projesi çok bu anlamda çok önemli. Bu yerelden çıkan bir proje. Ama buradan bir yol geçiyor. Viyadükler yapılıyor. Devam eden çalışmaların tamamlanması bizim en önemli temennimiz” şeklinde konuştu.



“Turizm envanter çalışması yok”

Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga ise Ortahisar’ın kendisini yansıtan bir müzenin olmamasının çok büyük bir eksiklik olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: “Arkeoloji müzesinden bahsettiniz. Kostaki Konağımız bunun için uygun. Trabzon Müzesi restorasyonu sürüyor. Eserler depolarda duruyor. Bunları Nemlizade Konağı’na aktararak gün ışığına çıkarabiliriz. Ortahisar’ın kendisini yansıtamayan bir müzesinin olmaması için büyük bir eksiklik. Kızlar Manastırı’nın viyadüklerinin altına bir otopark yapabiliriz. Maalesef İl Kültür ve Turizm müdürlüğü 5 yıldır vekaleten yönetiyor. Bu makam bu şehre gerçekten katkı sağlamak isteyen insanların makamı olmalı. Bu şehir öyle bir şehirki, kendi imkânlarıyla beraber turist sayısını artırdı. Ortahisar ile ilgili bir turizm envanter çalışması göremedim. Bunun belediye sitesinden yayınlanması gerekiyor. Turizm rotalarının oluşturularak bunun belediye sitesinden yayınlanması gerekiyor. Turların fiyat denetimlerinde sizden destek istiyoruz” diye konuştu.



“Araplar Gürcistan’a kaçıyor”

Trabzon Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Davut Demir ise turizm pazarının Batum’a kaydığına vurgu yaparak, “Biz kentte sürekli sahada olan insanlarız. Bizler her şeyi sahada görüyoruz. Biz öncelikli olarak gelen insanlara bir anket yapmıyoruz. Bölgemize gelişlerde pazarların Gürcistan’a aktığını görüyoruz. İranlı turistler Batum’a gelip yılbaşını burada kutluyor. Bizim turistlerin akşam vakitlerini geçirilebilecekleri eğlenceli yerler yok. Eğlence sektörü eksik. Zamanında İsraillilerin kaçtığı gibi Arapların ve İranlıların da Gürcistan’a kaçtığını görüyoruz. Bize bozmak için yeni Uzungöller lazım. Ayder Yaylası yıkılıp yeniden yapılıyor. Şu anda bölgemize gelişler daha çok Anadolu’dan En alt ekonomik gruplar geliyor. Bu turizmin can çekiştiğinin göstergesidir. Biz artık misafirimizi Uzungöl’e sokmuyoruz. Çok kalabalık, bozulmuş. Turist, bozulmamış, doğal yerler istiyor. Daha bakir yerlere götürüyoruz. Sahada hizmet sektöründe çok büyük eksikler var. Hiçbir şoförümüzün eğitimi, kültürü yok. Gözleri Arap turistten başka bir şey görmüyor. Tur otobüslerini yıllardan beri şehir merkezine sokamıyoruz. Diğer yandan altyapı çalışmalarının bitmemiş olması da çok büyük sorun Trabzon’da müzelerimiz kapalı. Bu da büyük bir sorun. Şehir Müzemiz çok başaralı ama buraya turist getiremiyoruz. O trafiğe insanları sokamıyoruz. Tur otobüsleri için ayrı bir park alanı oluşturulmalı. Trabzon’a gelen turistlerin binde biri Trabzon’u görüyor” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz ise konuşmasında sağlık turizminin normal turizme on kat daha fazla para kazandırdığına vurgu yaptı. Yılmaz, “Kızlar Manastırı dört sene önce yapıldı. Ama hâlâ yolları konuşuyoruz. Teleferik konuşuyoruz yıllardır ama hayata geçiremedik. DOKAP’ın Ordu’da çok güzel yaylalarda çok güzel evler yaptığını gördüm. Burada yaylalarımızda böyle evler yok. DOKAP’tan bu konuda destek alabiliriz. Şehrimizin trafik sorununun çözülmesi gerekiyor. Bu şehre kruvazör turizmi şart. Limanı kimseyi mağdur etmeden taşıyabiliriz. Sağlık turisti normal turiste göre 10 kat daha fazla para bırakıyor. Sağlık turizmde dünya çapında yapılan tanıtım ve reklamlar iyi bir sonuç verdi. Havaalanı, şehir hastanesi bağlantısını mutlaka düşünün” diye konuştu.



Kayıt dışı tesislere dikkat çekti

Trabzon Oteller Birliği ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Dündar da salgının turizm üzerindeki etkilerinin incelenmesi gerektiğini kaydederek, “Turizm ve hizmet sektörünün en önemli sorunu olan salgının önlenmesi için aşılama konusunu gündeme taşımalıyız. Biz yasadışı işletmelerle mücadele için kurulduk. İlçemizde 500’e yakın tesis var. Bunlardan sadece 213 tanesi belgelidir. Geriye kalan tesisleri turizm tesisi olarak tanımlayabilir miyiz? Aslında bu turizme vurulan en büyük baltadır. Tesis size kayıtlı olanlardır. Diğerleri tesis değildir. Biz kayıt dışı işletmelerle ilgili şikâyetlerimizi kurumlara ilettik. Ama istediğimiz sonuçları alamadık. Güvenli turizm sertifikası uygulaması 213 tesisten sadece 57 tesiste var. Geriye kalanların kapatılması gerekir. Trabzon turizm sektörü sadece yasadışılıktan korkuyor, başka kimseden korkmuyor. Bizim sorunumuz haksız rekabettir. Bunun da nedeni yasadışılıktır. Nitelikli personel çalıştırılmalı. Çok turist istemiyoruz, biz nitelikli turist istiyoruz. Para kazandıran turist istiyoruz. Bizim eğlence parkına ihtiyacımız var. Turizm yatırımcıları yeni imar alanları istiyoruz” dedi.



“400 tane kayıt dışı tesis var”

Konuşmacıların sorularını cevaplandıran Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, turizmin şehrin ekonomisini ve istihdamını doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, “Bizim şehrimizde bir araya gelme sorunu var. Birlikte hareket etme kabiliyeti konusunda sıkıntılarımız var. Turizm şehrimizin ekonomisini, istihdamını doğrudan ilgilendiriyor. Burada birçok konuya vakıf oldum. Turizm şehrimizin en önemli tanıtım unsuru. Bu konuşulanların bundan sonraki eylem planlarına yol haritası olmasını istiyorum. Ben şimdi Arapça öğreniyorum. Turiste kendi lisanıyla konuştuğunuz zaman kendisini güvende hissediyor. Her şey evvela güvenle başlar. Arkeoloji Müze konusunu Yukarı Hisar’da ya da kazı yapılan alanlarda çıkan bölgede düşünüyoruz. Kalepark’tan Atapark’a turizm destinasyonu rotası olmalı. Tur otobüsleri için park alanı hazırlayacağız. Çocuklar için yeni bir yaşam alanı, lunaparkın olması lazım. Kanuni Sempozyumu’nu ilk kez şehrimizde gerçekleştirdik. Kanuni ve Mustafa Kemal Atatürk gibi değerlerimizi daha iyi değerlendirmemiz lazım. Muhacirlik müzesi çok önemli bir konu. Milli mücadele müzesi de hayata geçmeli. Bütün bunlar bu şehrin ekonomisine katkı sağlar diye düşünüyorum. Şehrimizde 400 civarında kayıtsız tesis var. Merdiven altı diye tanımlayacağımız bu tesisleri hukukileştirecek anlayışı ortaya koyalım. Kayıt dışı tesislerle ilgili her konuyu inceledik. Bunları da hukuki mekanizma içerisine dahil edecek adımı da atacağız” ifadelerini kullandı.

