UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 1 - Molde FK: 1 (İlk yarı)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç ekibi Molde'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 11 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası dışından Hamsik'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Kale sahasına yerden pasında ise Hamsik'in sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

15. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan ortasında kale sahası ön direğinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

27. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gervinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Linde'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada Hestad'ın derinlemesine pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Brynhildsen ayağının içiyle topu filelere gönderdi. 11



Stat: Medical Park

Hakemler: Harm Osmers xxx, Robert Kempter xxx, Florian Badstübner xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan x, Edgar Ie xx, Vitor Hugo xx, Bruno Peres xx, Bakasetas xx, Berat Özdemir xx, Marek Hamsik xx, Gervinho xx, Nwakaeme xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Arda, İsmail Köybaşı, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Dorukhan Toköz, Trondsen, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Molde FK: Linde xx, Knudtzon xx, Sinyan xx, Gregersen xx, Risa xx, Aursnes xx, Mannsverk xx, Hussain xx, Hestad xx, Omoijuanfo xx, Brynhildsen xx

Yedekler: Craninx, Lervik, Martin Bjornbak, Wolff Eikrem, Sigurdarsson, Grodem, Datro Fofana, Ulland Andersen, Emil Breivik, Haugen, Lovik

Teknik Direktör: Erling Moe

Goller: Nwakaeme (dk. 15) (Trabzonspor), Brynhildsen (dk. 31) (Molde FK)

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