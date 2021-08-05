Trabzonspor - Molde FK: 3-3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Molde FK: 3-3

DHA

Trabzonspor - Molde FK: 3-3


Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) -STAT: Medical Park
HAKEMLER: Harm Osmers, Dominik Schaal, Robert Kempter
TRABZONSPOR: UğurcanSerkan, Edgar, Hugo, Peres, Berat (Dk.90+2 Abdulkadir), Hamsik, Bakasetas, Gervinho, NwakaemeDjaniny (Dk. 80 Yusuf)
MOLDE FK: LindeKnudtzon, Sinyan, Gregersen (Dk.82 Bjornbak), Risa, Aursnes, Mannsverk (Dk. 73 Eikrem), Hussain, Hestad (Dk. 82 Breivik), Brynhildsen (Dk. 90 Andersen), Omoijuanfo (Dk. 90 Sigurdasson)
GOLLER: Dk.15 Nwakaeme, Dk.58 Hugo, Dk.74 Djaniny (Trabzonspor)Dk. 31 ve Dk. 64 Brynhildsen, Dk.85 Hussain (Molde FK)
SARI KARTLAR: Bakasetas (Trabzonspor)Risa, Sinyan, Brynhildsen (Molde FK)UEFA Konferans Ligi 3´üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde FK ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos´ta oynanacak.4'üncü dakikada Djaniny´in ceza sahası yayının gerisine yerden çıkardığı pasta Hamsik´in gelişine kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
12'nci dakikada Djaniny´in şutunda savunmadan dönenen topu sol arka direkte Nwakaeme kontrol etti. Nijeryalı oyuncunun içeriye çıkardığı meşin yuvarlağı Hamsik gelişine kaleye gönderdi ancak son anda savunmanın müdahalesiyle top üstten kornere çıktı.
15'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Bakasetas´ın ön direğe ortasına iyi hareketlenen Nwakaeme´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin dibinden ağlara gitti: 1-0.
27´nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Gervinho rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı, kaleci son anda ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
31'inci dakikada Hestad´ın pasında ceza sahası sol kanadından savunmanın arkasına iyi sarkan Brynhildsen, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
52'nci dakikada orta sahanın gerisinden Bakasetas´ın uzun pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Gervinho kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Linde son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54´üncü dakikada Djaniny´in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top üstten dışarıya çıktı.
58´inci dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Djaniny´in ceza sahası sağından arka direğe ortasına iyi yükselen Hugo´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
64´üncü dakikada ceza sahası sol kanadında Omoijuanfo´nun yerden altıpasa ortasında Brynhildsen´in gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
66´ncı dakikada Nwakaeme sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu altıpastaki Djaniny´e gönderdi ancak onun gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
69´uncu dakikada Nwakaeme sol kanatta ceza sahası son çizgisinden rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu kaleye gönderdi ancak kaleci Linde, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
74´üncü dakikada Bakasetas´ın savunmanın arkasına aşırtma pasında Djaniny ceza sahası içerisinde topu kontrol ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.
79´uncu dakikada ceza sahası sağından Gervinho´nun yerden sert ortasında altıpasta topla buluşan Djaniny boş pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi.
85´inci dakikada ceza sahası sağ tarafında Brynhildsen son çizgide rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu altıpasın gerisindeki Hussain´e çıkardı, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.
90+3´üncü dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Yusuf, Sinyan´ın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Harm Osmers penaltı noktasını gösterdi.
90+4´üncü dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bakasetas´ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-05 23:03:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 - Molde FK: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 - Molde FK: 3 (Maç ...
Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 1 - Molde FK: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 1 - Molde FK: 1 (İlk ...
Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor-Molde FK maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde FK maçından notlar
Trabzonspor-Molde (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde (FOTOĞRAFLAR)
Başkan Zorluoğlu sanayi esnafı için hazırladığı dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu sanayi esnafı için hazırladığı ...
Turizmciler sorunlarını anlattı, Başkan Genç dinledi
YEREL HABERLER Turizmciler sorunlarını anlattı, Başkan Genç dinledi
Trabzonspor'un efsaneleri yıldızları ile kapışacak
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsaneleri yıldızları ile kapışacak
Fındık üreticileri fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor Trabzon Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak: “Yetkililerden acil talebimiz fındıkta taban fiyatın 35 TL olarak açıklanması”
YEREL HABERLER Fındık üreticileri fındık taban fiyatının 35 TL ...
'Dünya Fındık Haftası' ilk kez Trabzon´da kutlanacak
YEREL HABERLER 'Dünya Fındık Haftası' ilk kez Trabzon´da kutlanacak
Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yeni rotası Doğu Karadeniz oldu TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı: ”Orada maalesef bir olumsuzluk var; Son 10 günlük süre içerisinde otellerimizde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı" “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2021 yılı turizm açısından gayet başarılı bir şekilde sürüyor”
YEREL HABERLER Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle ...
Erling Moe: "Trabzonspor karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
YEREL HABERLER Erling Moe: "Trabzonspor karşısında elimizden gelenin ...
Erling Moe: Trabzonspor karşısına kazanmak için çıkacağız
YEREL HABERLER Erling Moe: Trabzonspor karşısına kazanmak için ...
Trabzonspor, Flavio'yu Giresunspor'a kiraladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Flavio'yu Giresunspor'a kiraladı
Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Taraftarın karşısına çıkacak olmak bizi heyecanlandırıyor" "Ekuban'ın zamanlaması yanlış oldu" Trabzonspor Takım Kaptanı Uğurcan Çakır: "Psikolojik olarak her zaman Trabzonspor için mücadele ettim"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla ...
Flavio, Giresunspor yolunda
YEREL HABERLER Flavio, Giresunspor yolunda
Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla ...
Trabzon Emniyetinden yasa dışı bahis operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon Emniyetinden yasa dışı bahis operasyonu
Başkan Zorluoğlu projelerinin son durumlarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu projelerinin son durumlarını yerinde ...
Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte kuyumcular iki yılın ardından en hareketli günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları ...
Busenaz Sürmeneli ,"Hayalimdeki finaldeyim"
YEREL HABERLER Busenaz Sürmeneli ,"Hayalimdeki finaldeyim"
Trabzonspor Avrupa'da 136. maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor Avrupa'da 136. maçına çıkıyor
Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor´dan Tunahan´ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor´dan Tunahan´ı ...