Erling Moe: "Eve mutlu dönüyoruz"

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Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor maçının ardından, iyi bir takım karşısında eve mutlu döndüklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile 33 berabere kalan Molde'de Teknik Direktör Moe, basın toplantısı düzenledi. İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "İyi bir takımla oynuyorduk. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Onlar topla daha fazla oynadılar. Biz de yakaladıklarımızı değerlendirdik ve bu skorla dönüyoruz. Eve çok mutlu gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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