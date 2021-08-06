Trabzon’dan Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderildi

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Trabzon’un Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan MEKAP ayakkabı firması, Antalya ve Muğla’daki yangın bölgesine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MEKAP Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten İskender “MEKAP olarak, yangınların başladığı ilk günlerden itibaren, üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Yangın bölgelerindeki ekiplerin kullanması için ısıya dayanıklı ayakkabılar göndererek destek verdik ve istek doğrultusunda desteğe devam edeceğiz. Ayrıca TEMA Vakfı'nın başlattığı 'Yeniden Yeşerteceğiz' kampanyasına bin 61 fidan bağışıyla destek olduk. Ülkemizin birlik ve beraberliği ile bunun üstesinden geleceğine inancım tamdır” dedi.

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