Abdullah Avcı, Trabzonspor'da en gollü maçını oynadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile 33 berabere kalan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında en gollü maçını oynadı.

Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Norveç ekibi Molde karşısında çıkan Trabzonspor, sahadan 33'lük beraberlikle ayrıldı. Bu skor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bordomavili takımın başında yaşadığı en gollü sonuç oldu.

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına gelen Abdullah Avcı, görevde bulunduğu 269 günlük süre de 35 resmi müsabaka oynadı. Süper Lig, Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası olmak üzere söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Avcı, Karadeniz ekibinin başında en gollü müsabakasını Avrupa'da Molde karşısında yaşadı.



Avcı, Avrupa'da kulüp düzeyinde 24 maçına çıktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'da bordomavili takımın başında ilk resmi maçına çıkarken, ayrıca Beşiktaş ve Başakşehir takımlarının başında ise oynadığı 23 karşılaşmada 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.



Takım savunmasından hücum futboluna

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de bordomavili takımın başında yer aldığı 32 maçta 40 gol rakip filelere gönderirken, kalesinde 22 gol gördü. Geçtiğimiz sezon kalesinde en çok golü ise Alanyaspor ile oynanan maçta kalesinde gören Karadeniz ekibi sahadan 31 yenik ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon takımın içinde bulunduğu konum ve sıralama nedeniyle takım savunmasını ön planda tutan ve bundan başarılı bir performans ortaya koyan deneyimli teknik adam bu sezon ise Avrupa kupasında oynadığı ilk resmi müsabakada hücum futboluna yönelik bir sistem ile sahaya yayılırken, takım savunmasında ise sıkıntılı anlar yaşadı.



"Takım savunmasına yönelik detaylara çalışacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde karşısında takım savunmasında oyunun belli bölümlerinde sıkıntılar yaşadıklarını ve bunun üzerine çalışacaklarını belirterek, "Maçta olumlu bir görüntü versek de takım savunması anlamında sıkıntı yaşadık. Özellikle 3 defa merkezden gelen toptan yediğimiz ilk gol. Takım savunmasıyla ilgili detaylar var ve bunlara çalışacağız" dedi.

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