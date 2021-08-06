Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen´den `dostluk´ çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen´den `dostluk´ çağrısı

DHA

Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen´den `dostluk´ çağrısı


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 2021-22 futbol sezonunun sportmenliğe ve centilmenliğe uygun geçmesi için herkese büyük görevler düştüğünü belirterek, "Sporun paydaşlarının önce kendi kapısının önünü temizlemesi için, bölgesel ve ulusal ortak paydaları öne çıkarmalıyız" dedi.
Bordo-mavili kulübün divan başkanı Ali Sürmen, yeni sezon öncesi tüm spor paydaşlarına 'dostluk' çağrısında bulundu. Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada Türk futbolunda, halının altına ötelenmiş birçok soruna rağmen, TFF Kurullarının seçimle gelmesinin önünün açılması ile Merkez Hakem Kurulu´nun (MHK) yapısının değişmesinin çok önemli gelişmeler olduğunu ifade ederek, "2021-22 Futbol Sezonunun sportmenliğe ve centilmenliğe uygun geçmesi için, Devlet yetkililerine, TFF Yönetimine, Merkez Hakem Kuruluna, Kulüp Yöneticilerine ve taraftarlara çok büyük görevler düşmektedir. Öncelikle futbolu yönetenlerin taraftar kimliğinden ve kulüp yöneticilerinin de nefret dilinden uzaklaşması gerekir. Popülist söylemler, belki günü kurtarabilir, ancak sonuçta en büyük zararı kendi camiasına verir. Bu amaçla sporun paydaşlarının önce kendi kapısının önünü temizlemesi için, bölgesel ve ulusal ortak paydaları öne çıkarmalıyız. Bu noktada sayın başkanımız Ahmet Ali Ağaoğlu ile bölge takımlarımız Rizespor Başkanı Sayın Tahir Kıran ve Giresunspor Başkanı sayın Hakan Karaahmet´in söylem ve istişarelerini, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak, kutluyor ve destekliyoruz" dedi.
"KÜFÜRE HAYIR KAMPANYASI BAŞLATILMALI"
Tribünlerde `küfüre hayır´ kampanyasının başlatılması gerektiğine de dikkat çeken Sürmen, "Anadolu takımlarının ağabeyi rolündeki Trabzonspor´umuzun taraftarlarının da; bu amaca uygun eylem ve söylemde bulunması, gelen misafirler ile geçmişte kalan ve özlediğimiz birlikte maç seyretme keyfini yaşatması, kardeşlik ve dostluk adına tribünlerde `küfüre hayır´ kampanyasını başlatmalıdır. Diğer taraftan, taraftarımızın Trabzonspor maçlarını izlemek için her türlü ekonomik fedakarlığa katlandığı bir ortamda, futbola ve devlete hizmet etmiş ya da etmekte olanların dahi girmekte zorlandığı ya da giremediği protokol tribününde, siyasetçi ya da yönetici yakını taraftarların ağırlanmasını doğru bulmamaktayız. Bu konuda TFF Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Hacıkerimoğlu´nun çağrısını, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak, çok önemli bulmakta ve desteklemekteyiz" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-06 17:16:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
Doğu Karadeniz Bölgesinde en yüksek hava sıcaklığı 60 yıl önce 43 derece olarak Artvin’de ölçüldü
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Bölgesinde en yüksek hava sıcaklığı 60 ...
Akçaabat’ta çocuklar ve gençler için yaz spor etkinlikleri
YEREL HABERLER Akçaabat’ta çocuklar ve gençler için yaz spor ...
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da en gollü maçını oynadı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, Trabzonspor'da en gollü maçını oynadı
‘Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması’nda öğrenciler hedefleri bulmaya çalıştı
YEREL HABERLER ‘Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması’nda ...
Trabzon’dan Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderildi
YEREL HABERLER Trabzon’dan Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine ...
Erling Moe: "Eve mutlu dönüyoruz"
YEREL HABERLER Erling Moe: "Eve mutlu dönüyoruz"
Abdullah Avcı: "İleriye dönük doğru mesajlar verdik"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "İleriye dönük doğru mesajlar verdik"
Trabzonspor-Molde FK maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde FK maçının ardından
Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Molde FK: 3-3
YEREL HABERLER Trabzonspor - Molde FK: 3-3
UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 - Molde FK: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 - Molde FK: 3 (Maç ...
Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 1 - Molde FK: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 1 - Molde FK: 1 (İlk ...
Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor-Molde FK maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde FK maçından notlar
Trabzonspor-Molde (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde (FOTOĞRAFLAR)
Başkan Zorluoğlu sanayi esnafı için hazırladığı dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu sanayi esnafı için hazırladığı ...
Turizmciler sorunlarını anlattı, Başkan Genç dinledi
YEREL HABERLER Turizmciler sorunlarını anlattı, Başkan Genç dinledi
Trabzonspor'un efsaneleri yıldızları ile kapışacak
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsaneleri yıldızları ile kapışacak
Fındık üreticileri fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor Trabzon Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak: “Yetkililerden acil talebimiz fındıkta taban fiyatın 35 TL olarak açıklanması”
YEREL HABERLER Fındık üreticileri fındık taban fiyatının 35 TL ...
'Dünya Fındık Haftası' ilk kez Trabzon´da kutlanacak
YEREL HABERLER 'Dünya Fındık Haftası' ilk kez Trabzon´da kutlanacak
Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yeni rotası Doğu Karadeniz oldu TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı: ”Orada maalesef bir olumsuzluk var; Son 10 günlük süre içerisinde otellerimizde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı" “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2021 yılı turizm açısından gayet başarılı bir şekilde sürüyor”
YEREL HABERLER Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle ...
Erling Moe: "Trabzonspor karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
YEREL HABERLER Erling Moe: "Trabzonspor karşısında elimizden gelenin ...