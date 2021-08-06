Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen´den `dostluk´ çağrısı



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 2021-22 futbol sezonunun sportmenliğe ve centilmenliğe uygun geçmesi için herkese büyük görevler düştüğünü belirterek, "Sporun paydaşlarının önce kendi kapısının önünü temizlemesi için, bölgesel ve ulusal ortak paydaları öne çıkarmalıyız" dedi.

Bordo-mavili kulübün divan başkanı Ali Sürmen, yeni sezon öncesi tüm spor paydaşlarına 'dostluk' çağrısında bulundu. Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada Türk futbolunda, halının altına ötelenmiş birçok soruna rağmen, TFF Kurullarının seçimle gelmesinin önünün açılması ile Merkez Hakem Kurulu´nun (MHK) yapısının değişmesinin çok önemli gelişmeler olduğunu ifade ederek, "2021-22 Futbol Sezonunun sportmenliğe ve centilmenliğe uygun geçmesi için, Devlet yetkililerine, TFF Yönetimine, Merkez Hakem Kuruluna, Kulüp Yöneticilerine ve taraftarlara çok büyük görevler düşmektedir. Öncelikle futbolu yönetenlerin taraftar kimliğinden ve kulüp yöneticilerinin de nefret dilinden uzaklaşması gerekir. Popülist söylemler, belki günü kurtarabilir, ancak sonuçta en büyük zararı kendi camiasına verir. Bu amaçla sporun paydaşlarının önce kendi kapısının önünü temizlemesi için, bölgesel ve ulusal ortak paydaları öne çıkarmalıyız. Bu noktada sayın başkanımız Ahmet Ali Ağaoğlu ile bölge takımlarımız Rizespor Başkanı Sayın Tahir Kıran ve Giresunspor Başkanı sayın Hakan Karaahmet´in söylem ve istişarelerini, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak, kutluyor ve destekliyoruz" dedi.

"KÜFÜRE HAYIR KAMPANYASI BAŞLATILMALI"

Tribünlerde `küfüre hayır´ kampanyasının başlatılması gerektiğine de dikkat çeken Sürmen, "Anadolu takımlarının ağabeyi rolündeki Trabzonspor´umuzun taraftarlarının da; bu amaca uygun eylem ve söylemde bulunması, gelen misafirler ile geçmişte kalan ve özlediğimiz birlikte maç seyretme keyfini yaşatması, kardeşlik ve dostluk adına tribünlerde `küfüre hayır´ kampanyasını başlatmalıdır. Diğer taraftan, taraftarımızın Trabzonspor maçlarını izlemek için her türlü ekonomik fedakarlığa katlandığı bir ortamda, futbola ve devlete hizmet etmiş ya da etmekte olanların dahi girmekte zorlandığı ya da giremediği protokol tribününde, siyasetçi ya da yönetici yakını taraftarların ağırlanmasını doğru bulmamaktayız. Bu konuda TFF Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Hacıkerimoğlu´nun çağrısını, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak, çok önemli bulmakta ve desteklemekteyiz" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-08-06 17:16:43



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