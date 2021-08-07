(ÖZEL) `Altın kız Busenaz´ın annesi: İman ve Türk´ün gücüyle bu başarıyı aldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) `Altın kız Busenaz´ın annesi: İman ve Türk´ün gücüyle bu başarıyı aldılar

DHA

(ÖZEL) `Altın kız Busenaz´ın annesi: İman ve Türk´ün gücüyle bu başarıyı aldılar


Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kilo boks branşında altın madalya kazanan Trabzonsporlu sporcu Busenaz Sürmeneli´nin ailesi, kızlarının başarısının gururunu yaşıyor. Busenaz´ın annesi Songül Sürmeneli, "Çocukluğundan beri hep çalıştı ve hakkını aldı. İman ve Türk´ün gücü ile bu başarıyı aldılar. Bu gururu hem yaşayıp, hem de bize yaşattılar" dedi.
Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez çıktığı ringde rakiplerini eleyerek uzandığı finalde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olan Trabzonsporlu sporcu Busenaz Sürmeneli´nin ailesi, kızlarının başarısının gururunu yaşıyor.
"VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRİP BAŞARDI"
Busenaz´ın annesi Songül Sürmeneli, kızına hep destek olduklarını ve onunla gurur duyduklarını belirterek, "Kızımın bir çok çalışmasına şahit olduk. Öfkesine, sinirine şahit olduk. Bir hedefi vardı; hedefine ulaşabilmek için gece gündüz çalıştı. Öfkesi ve hırsı çoktu. Bunu anlamaya çalıştık. Her şeyden önce kendine söz verdi ve verdiği sözü de yerine getirip başardı. Hepimizin gururu oldu. 'Madalyamı alıp geleceğim' demişti. Çocukluğundan beri hep çalıştı, hakkını da aldı. Çok hareketli bir çocuktu, biz hep destek olduk, spora yönlendirdik. O boksu seçti. Kız kardeşimin eşi Cahit Süme, kızımı iyi bir boksör olarak yetiştirdi. İman ve Türk'ün gücü ile bu başarıyı aldılar. Bu gururu hem yaşayıp, hem de bize yaşattılar" diye konuştu.
`AYLARDIR AYNI HAYALLE, AYNI HIRSLA ÇALIŞTI´
Busenaz´ın ikiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli de, "Sürekli gün saydık. Pandemiden dolayı olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Aylardır aynı hayalle, aynı hırsla çalıştı. Çok çalıştı ve kazandı. Bunu hakketti. Ama bu süreçte kardeşimi çok özledim. Her defasında `artık gel bu hasret bitsin´ diye konuşuyorduk. Sürekli kamplardaydı. Çok zorluklar yaşadı. Çok yoruldu ama onların hepsini unuttuğuna eminim" şeklinde konuştu.
"BU BAŞARIYI HAK ETTİ"
Busenaz´ın boks partneri Bilge Kağan da, "Busenaz bize bu gururu yaşattı. O'na çok teşekkür ediyoruz. Beraber, gece-gündüz çalışıp, beraber ter döküp, beraber hayal kurduk. Yeri geldi burnumu kanattı, gözümü morarttı. Bundan sonra da yolu açık olsun. Bu başarıyı hak etti" ifadelerinde bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Busenaz´ın ailesiyle röportajlar
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN
2021-08-07 13:09:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon´da olimpiyat madalyası sevinci
YEREL HABERLER Trabzon´da olimpiyat madalyası sevinci
Trabzon'da Busenaz Sürmeneli heyecanı
YEREL HABERLER Trabzon'da Busenaz Sürmeneli heyecanı
Karadeniz´de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
YEREL HABERLER Karadeniz´de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 ...
Ertuğrul Doğan: "Yarışmacı ve keyif veren bir takım olacağız"
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan: "Yarışmacı ve keyif veren bir takım ...
Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı Trabzon'da fındık üreticisi hasat için bahçeye girdi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı Trabzon'da ...
Azerbaycan’dan Türkiye'deki yangın bölgesine destek için itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Azerbaycan’dan Türkiye'deki yangın bölgesine destek ...
Uğurcan Çakır: Norveç´e tur için gideceğiz
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır: Norveç´e tur için gideceğiz
Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen´den `dostluk´ çağrısı
YEREL HABERLER Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen´den `dostluk´ ...
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
Doğu Karadeniz Bölgesinde en yüksek hava sıcaklığı 60 yıl önce 43 derece olarak Artvin’de ölçüldü
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Bölgesinde en yüksek hava sıcaklığı 60 ...
Akçaabat’ta çocuklar ve gençler için yaz spor etkinlikleri
YEREL HABERLER Akçaabat’ta çocuklar ve gençler için yaz spor ...
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da en gollü maçını oynadı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, Trabzonspor'da en gollü maçını oynadı
‘Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması’nda öğrenciler hedefleri bulmaya çalıştı
YEREL HABERLER ‘Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması’nda ...
Trabzon’dan Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderildi
YEREL HABERLER Trabzon’dan Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine ...
Erling Moe: "Eve mutlu dönüyoruz"
YEREL HABERLER Erling Moe: "Eve mutlu dönüyoruz"
Abdullah Avcı: "İleriye dönük doğru mesajlar verdik"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "İleriye dönük doğru mesajlar verdik"
Trabzonspor-Molde FK maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde FK maçının ardından
Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Molde FK: 3-3
YEREL HABERLER Trabzonspor - Molde FK: 3-3
UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 - Molde FK: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 - Molde FK: 3 (Maç ...
Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 1 - Molde FK: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 1 - Molde FK: 1 (İlk ...
Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor-Molde FK maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Molde FK maçından notlar