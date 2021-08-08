Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, Orta ve Doğu Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Pazartesi ve Salı günleri; Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (4070 kg/m2), Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.