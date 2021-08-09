Trabzon'da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.



Kaza, ilçenin Holo grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet Ayyıldız yönetimindeki 61 FK 812 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.Yan dönen kamyonetin sürücüsü ve Atilla Ayyıldız ile Muhammed Taha Ayyıldız (10) araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Dernekpazarı ve Çaykara İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından yapılan çalışma ile kamyonette sıkışan 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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