Trabzonsporlu futbolculardan 'Dünya Fındık Haftası´na destek

TRABZON, (DHA) KARADENİZ Bölgesi'nde bu yıl ilk kez 9-15 Ağustos tarihleri arasında Trabzon´da kutlanacak olan Dünya Fındık Haftası´na, Trabzonsporlu futbolculardan da destek geldi.
Uluslararası nitelikte ve her yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanmak üzere dünyada da kabulü sağlanacak olan Dünya Fındık Haftası´na dikkat çekmek ve tanıtmak üzere Trabzonsporlu yerli ve yabancı futbolculardan Türkçe ve İngilizce videolarla davet yapıldı. Kaptan Uğurcan, Erce, Serkan, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakesetas ve Hamsik´in `Dünya Fındık Haftasını Kutluyoruz´ ile `Herkes İçin Fındık´ söylemlerini içeren videolar, sosyal medya üzerinden paylaşılarak tanıtıma katkı sağlandı.
Trabzon Ticaret Borsası ile Trabzonspor Kulübü arasında yaklaşık 10 yıldan beri `Trabzonspor´un Resmi Yiyeceği Finduk´ sloganı ile Türk fındığının tanıtımına yönelik ortak bir projeye uygulanıyor. Proje kapsamında özellikle deplasman maçlarında tribünlerdeki seyircilere 25´er gramlık paketler halinde, içlerinde fındığın sağlık için yararlarını içeren bilgilerin yer aldığı broşürlerinde bulunduğu naturel fındıklar, maçtan önce dağıtılıyor. Trabzonspor´un evindeki maçlarda ise konuk takımın yöneticilerine özel olarak hazırlanmış fındıklar hediye ediliyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-09 11:16:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.