Trabzonsporlu futbolculardan 'Dünya Fındık Haftası´na destek



TRABZON, (DHA) KARADENİZ Bölgesi'nde bu yıl ilk kez 9-15 Ağustos tarihleri arasında Trabzon´da kutlanacak olan Dünya Fındık Haftası´na, Trabzonsporlu futbolculardan da destek geldi.

Uluslararası nitelikte ve her yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanmak üzere dünyada da kabulü sağlanacak olan Dünya Fındık Haftası´na dikkat çekmek ve tanıtmak üzere Trabzonsporlu yerli ve yabancı futbolculardan Türkçe ve İngilizce videolarla davet yapıldı. Kaptan Uğurcan, Erce, Serkan, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakesetas ve Hamsik´in `Dünya Fındık Haftasını Kutluyoruz´ ile `Herkes İçin Fındık´ söylemlerini içeren videolar, sosyal medya üzerinden paylaşılarak tanıtıma katkı sağlandı.

Trabzon Ticaret Borsası ile Trabzonspor Kulübü arasında yaklaşık 10 yıldan beri `Trabzonspor´un Resmi Yiyeceği Finduk´ sloganı ile Türk fındığının tanıtımına yönelik ortak bir projeye uygulanıyor. Proje kapsamında özellikle deplasman maçlarında tribünlerdeki seyircilere 25´er gramlık paketler halinde, içlerinde fındığın sağlık için yararlarını içeren bilgilerin yer aldığı broşürlerinde bulunduğu naturel fındıklar, maçtan önce dağıtılıyor. Trabzonspor´un evindeki maçlarda ise konuk takımın yöneticilerine özel olarak hazırlanmış fındıklar hediye ediliyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-08-09 11:16:53



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