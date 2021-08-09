Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor´dan Hakan Yeşil´i kadrosuna kattı

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor´un genç oyuncusu Hakan Yeşil´i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 2´nci Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor´un gelecek vaadeden orta saha oyuncusu Hakan Yeşil´i 1 yıllığına kiraladı. Karadeniz ekibinde Ürün Satışlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Boğoçlu´nun katılımı ile kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Yeşil, kendisini 1 yıllığına Hekimoğlu Trabzon´a bağlayan sözleşmeye imza attı.
BOĞOÇLU: BİZE BÜYÜK KATKILARI OLACAK
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Boğoçlu, Hakan´a güvendiklerini ifade ederek, "Çok kaliteli ve yetenekli bir oyuncu. İnşallah bu sezon takımımızda kendisini gösterip, gelecek sezon Trabzonspor´a çok güçlü dönecektir. Bize de büyük katkılarının olacağına inanıyoruz. Biz kendisine güveniyoruz" dedi.
HAKAN YEŞİL: TRABZONSPOR´A DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYORUM
Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen 19 yaşındaki genç oyuncu Hakan Yeşil ise "İlk olarak Hekimoğlu Trabzon FK´da kendimi göstermek istiyorum. Sonrasında Trabzonspor´a daha güçlü, en hazır şekilde dönmek ve A Milli Takım formasını giymek istiyorum. İnşallah bu sezon hem kulübüm Hekimoğlu Trabzon FK hem de kendim için güzel bir sezon geçer" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-09 11:26:29
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