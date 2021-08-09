Cornelius resmen Trabzonspor'da

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Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini paylaştığı video ile duyurdu.

Trabzonspor, Parma forması giyen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius ile anlaşma sağladı. Bordomavili kulüp transferi sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı ve futbolcunun özel uçakla Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

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