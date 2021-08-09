Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'a coşkulu karşılama

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor’un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, saat 17.00’de özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Danirmarkalı oyuncuyu çok sayıda bordomavili taraftar karşılarken, 28 yaşındaki futbolcu taraftarları Trabzonspor forması ile selamladı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşılanan Cornelius, ardından kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.