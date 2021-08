Trabzon’da aşı olmak istemeyenler ikna yoluyla aşılanıyor Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Özellikle genç yaş kuşağı türlü bahanelerle aşı olmak istemiyor” “Vatandaşımızı aşıya ikna etmek için her platformda mücadele veriyoruz"

Trabzon’da yapılan aşılamalar ve alınan tedbirler sayesinde Korona virüs vaka sayılarının düşmesi amaçlanırken özellikle, genç yaş kuşağının aşıya gereken önemi vermemesi yetkilileri endişelendiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Covid19 haritasında hedeflerinin maviyi yakalamak olduğunu ifade ederek türlü bahanelerden dolayı aşı olmak istemeyen vatandaşları ikna yoluyla aşı olmaya davet ettiklerini belirtti.

Trabzon’da şu an için aşı sıkıntısının bulunmadığını gelen aşılarla birlikte yoğun bir aşılama faaliyetine girdiklerini kaydeden Usta, “Şehrimizde aşı durumu, geçen hafta tüm Türkiye’de olduğu gibi sıkıntımız vardı ancak gelen aşılarla birlikte aşılama faaliyetine yoğun bir şekilde başladık. Özellikle elimizde Biontech sayımız oldukça iyi bir durumda. Artık her gelen vatandaşımız aşısını karşılayabilecek düzeydeyiz. Şehir merkezindeki meydan alanına kurulan çadırımız olmak üzere aşı yaptığımız yerlerde randevulu ve randevusuz aşı yapmaya başlamış olduk. Aile hekimlerinde, hastanelerimizde aşı yapılıyor. Bir kısım yerlerde vatandaşın durumuna göre yaylalar olmak üzere farklı yerlere aşı için ekiplerimizi görevlendirdik. İnşallah hızlı bir şekilde mavi olmaya gayret edeceğiz” dedi.



"Toplumsal bağışıklığa ihtiyacımız var"

Özellikle genç kuşağın türlü bahanelerle aşı olmak istemediğini hatırlatan Usta, “Özellikle genç yaş kuşağında bir defans görüyoruz, türlü bahanelerle engeller olunuyor. Toplumsal bağışıklığa ihtiyacımız var. Bu illetten kurtulabilmek için topluca hareket etmemiz gerekiyor. Bireysel hareketler bizi bir sonuca getirmiyor. Bu bağlamda baktığımızda, daha önceki dönemde yasaklar gelmişti. Şimdi bu yasaklar yok gibi görünüyor ama ilerde ne olacağını bilmemekle birlikte aslında ülkemizde yasaklar şuanda da var. Maalesef, uluslararası arenaya çıkacak olan bir kısım iş adamımız ya da Umre'ye gidecek olan bir kısım insanımız aşı yapılmama durumundan dolayı bu görevlerini yerine getiremeyecek. Bunların da sorumluluğu aslında bu aşı yaptırmayanların üzerinde olması gerekiyor. O sorumlulukla hareket edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda insanlara toplum bağışıklığı için aşı olmalarını şiddetle salık veriyoruz. İnşallah bu süreçte doğru yönde cereyan edecek ve bu aşı oranını daha yukarlara çekip toplumsal bağışıklığı sağlayacağız” şeklinde konuştu.



"Aşıda yüzde 68'lere gidiyoruz"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, aşılama oranında yüzde 67.5, 68’lerde doğru gittiklerini belirterek "Türkiye ortalaması bize yaklaştı, Türkiye ortalaması seviyesinde gidiyoruz. Daha önce biraz yukarısındaydık. Biraz daha yavaş gittiğimizi söyleyebiliriz. İnşallah halkımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Biz mavi olmalıyız. İnsanımızın hangi aşıyı tercih ettiği, bizim için çok önemli değil. Hangisine ulaşabiliyorsa onun yapılmasını istiyoruz. Geçen hafta Biontech’te biraz kısıtlılık vardı, Sinovac’ı ön gördük onun yapılmasını istedik. Halkımız bu anlamda Binotech'i daha çok tercih ediyor. Bu hafta halkımızdan Biontech için ciddi bir talep bekliyoruz. Halkımız hangisini erken buluyorsa onu bir an önce yapılması hepimizin yararına” diye konuştu.

Bazı kişilerin türlü bahanelerle aşı olmak istemediğini buna karşın büyük bir mücadele başlattıklarını kaydeden Usta, “Aşı konusunda gerçekten büyük bir mücadele veriliyor. Bütün yönetici ekibimizle birlikte sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ortahisar Belediye Başkanımız herkes bu konuda üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor. Her platformda vatandaşımızı ikna etmek için mücadele veriyoruz. Tabi ki bu ayrıca bir efor gerektiriyor. İkna kabiliyeti öyle kolay olmuyor. Anlatabildikten sonra onlara biraz zaman ayırdıktan sonra ikna olmayanı şu ana kadar görmedik” ifadelerini kullandı.



"Şehirdeki yoğunluktan dolayı sayılar aşağı gelmiyor"

Şehirdeki yoğun hareketlilikten dolayı vaka sayılarında beklenen düşüş yaşanmadığına dikkat çeken Usta, şunları söyledi:

“Şehrimiz zaten sürekli yoğun olan bir ilimiz. Özellikle yaz döneminde şehrimiz çaydan, fındığa, turizme varıncaya kadar çok hareketi oluyor. Bu hareketten dolayı da vaka sayıları bir türlü aşağıya gelmiyor. Bir yere kadar geliyor, oradan da daha aşağıya inmiyor. Bunda en önemli neden toplumsal bağışıklığın tüm ülke anlamında yeterince sağlanmamış olması. Dolayısıyla tüm halkımızın bu bağlamda aşısını bir an önce olarak toplumsal bağışıklığı bir an önce sağlamamız gerekir.”

