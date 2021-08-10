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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlaması

DHA

Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlaması


Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz'in önemli tarımsal ürünlerinden fındığın hasat zamanı olan ağustosun ikinci haftası, 'Dünya Fındık Haftası' ilan edildi. Trabzon Ticaret Borsası'nın girişimiyle geleneksel hale getirilmesi hedeflenen etkinliklerin ilki, Trabzon'da düzenlenip, kutlanmaya başlandı.
Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan fındığın, ağustos ayının ikinci haftasındaki hasat zamanı, 'Dünya Fındık Haftası' olarak kutlanıyor. Trabzon Ticaret Borsası'nın girişimleriyle 9-15 Ağustos'ta yapılacak 'Dünya Fındık Haftası' etkinliklerinin ilki Trabzon'da gerçekleştirildi. Fındık hasat şenliğiyle başlayacak etkinliklerle 'Dünya Fındık Haftası'nın geleneksel hale getirilmesi amaçlanırken, hafta boyu düzenlenecek çalıştay ve programlarla fındığın önemi kamuoyuna anlatıldı. Şenlikler; kentteki örnek fındık bahçesi ziyareti, fındık tarımına yönelik söyleşi ve çeşitli ödül törenleriyle sürecek.
Fotoğraf ve karikatür sergisiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan, borsa olarak 'Dünya Fındık Haftası´nın dünyada ve ülkede kabul edilmesini sağlayarak ilk etkinlikleri organize ettiklerini söyledi. Ergan, "Her yılın Ağustos ayının ikinci haftasında uluslararası ve ulusal etkinliklerle kutlanmasını temin etmeye çalıştığımız 'Dünya Fındık Haftası´nın sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, fındığa verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
`ÇOK ÜRETİP ÇOK SATIP ÇOK KAZANDIRACAĞIZ´
Bölge olarak fındık üretiminin önemini anlatan Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sabahattin Arslantürk, "İddia ediyorum, üretilen ürünün tamamını satabilecek altyapımız var. Yeter ki üretelim. Üretimden geçiyor kalkınmanın ayağı. Borsamız sloganı haline gelmiş çok çalışıp, çok üretip, çok satıp çok kazanmak ve bundan sonrasında da aynı azimle kararlılıkla çok üretip, çok satıp çok kazandıracağız ülkeye. Bölge ve ülke kazanacak" diye konuştu.
`TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURACAĞIZ´
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da kentte tarımsal ürünleri destekleme adına belediye bünyesinde özel birim kurulacağını belirtip, "Önümüzdeki süreçte ciddi adımlar atmak istiyoruz. Bunun ilk aşaması olarak da yetişirse eylül ayı, yetişmezse ekim ayında meclisimizde Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde müstakil bir tarımsal hizmetler daire başkanlığı kurmak oluşturacak. Bunların çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda Trabzon Büyükşehir Belediyesi artık tarımsal alanda da hizmet götürebilecek, birtakım projeleri ortaya koyabilecek bütçesi olan bir yapıyı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı önümüzdeki aylarda kurmuş olacağız. Bu daire başkanlığımızın en önemli görevlerinden bir tanesi de stratejik tarım ürünlerimiz olan çay ve fındıkla ilgili sizlerle beraber inşallah güzel projelerle bu alanda verimi artırmaya dönük çalışmalara girişmek olacak" dedi.
`BU YIL İLK DEFA DÜZENLENİYOR´
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise ilk kez kutlanan 'Dünya Fındık Haftası' nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler yapılacağını kaydederek, "Her şeyin ilki önemlidir. Bu yıl 'Dünya Fındık Haftası'nı başlattık, kutluyoruz ama aslında bize her gün fındıktı. Sadece ağustos ayı dönemi itibarıyla değil. Bizde fındıklar toplanır ama ondan sonra başlarız bu sefer güz dönemiyle birlikte budanacaksa seyreltme yapılacaksa onları seyreltiriz. Aslında 365 günü fındıkla yaşarız biz. Fındıkla kalkarız, fındıkla otururuz. Tüm sohbetimiz ilişkilerimiz, muhabbetimizin özünde aslında hep fındık olmuştur. Trabzon olarak ilkini bu yıl 'Dünya Fındık Haftası' olarak kutlamaya başlasak da aslında bizim her gün hayatımız fındıktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-08-10 10:43:43

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