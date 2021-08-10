'Eren'siz geçen 4 yıl Anne Ayşe Bülbül'ün 4 yıldır gözyaşları hiç dinmedi Oğlunun mezarı başında aynı acıyı ilk günkü gibi hissediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Eren'siz geçen 4 yıl Anne Ayşe Bülbül'ün 4 yıldır gözyaşları hiç dinmedi Oğlunun mezarı başında aynı acıyı ilk günkü gibi hissediyor

İHA

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde oğlu Eren Bülbül'ü şehit veren anne Ayşe Bülbül'ün 'Eren'siz geçen 4. yılda da gözyaşı dinmedi.

'Eren'siz geçen 4 yıl Anne Ayşe Bülbül'ün 4 yıldır gözyaşları hiç dinmedi Oğlunun mezarı başında aynı acıyı ilk günkü gibi hissediyor

Trabzon’un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde oğlu Eren Bülbül’ü şehit veren anne Ayşe Bülbül’ün ‘Eren’siz geçen 4. yılda da gözyaşı dinmedi.
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül, 4. yıldönümünde dualarla anılıyor.
Şehit edildiği yerdeki mezarı başında oğlu için gözyaşları 4 yıldır dinmeyen anne Ayşe Bülbül, aynı acıyı ilk günkü gibi hissediyor. 4 yıl olmasına rağmen o günkü acıyı yüreğinde hissettiğini belirten Ayşe Bülbül, "Eren'imin ölümünün bugün 4. yıldönümü. Sanki yine o haberi biri bana verecek o acıyı tekrar yaşayacak mışım gibi. Kanadım kırık hayallerim kırık çok taze acılarım daha yeni. Bir yandan gururluyum benim yavrumun burada yapmış olduğunu her yavru herkesin evladı yapamazdı. 13 kardeşin bir tanesini vatana, millete, toprağa şehit verdim. Onun için gururluyum, mutluyum. Acı yanına da bakınca bu saatlerde 4. yılı olmuş. Acılarım taze yaralarım kabuk bağlamadı. O yıllar içinde bir bekleyiş, hüzün ve gelecek hissi var. Bekledim gelmedi bugün yıldönümü. Bir çocuğu allarsın, pullarsın askere gönderirsin yavrum askerde dersin. Yavrundan askerlik telefonunu beklerken şehadet şerbetini içmiş haberi gelir. Görevi başında yavrum itlerle çatışmaya girdi şehit oldu dersin mutlu olursun. Bu yavrunun günahı neydi" dedi.

"O gün fındık toplamıştı 20 lirası cebindeydi ona bile kurşun değdirdiler"
Eren'in hayalinin askerde şehit olmak olduğunu dile getiren anne Ayşe Bülbül, "Bize bir parça ekmek getirmek için akşama kadar 20 liraya çalışırdı. O gün fındık toplamıştı 20 lirası cebindeydi ona bile kurşun değdirdiler. İnsanların adaleti şaşar ama Allah'ın adaleti hiçbir zaman şaşmaz. Ben yüce mevlama yalvarıyorum benim yavrumun kanı yerde kalmasın. O daha 15 yaşındaydı ama 10 yaşındaki bir çocuk kadar hükmü vardı. Benim yavrumun hayali şehit olmaktı ama askere gideceğim askerde şehit olacağım diyordu. Yaşadığımız gecekondunun önünde şehit olacağım demezdi. Bu çocuk bu itleri burada gördü göz mü yumacaktı. Görmemezlikten mi gelecekti. Kim bilir onların da hedefi neydi planları neydi benim yavrum canı ile o planın önüne geçti. Şehitlik makamı güzel bir duygu ama acısı da çok büyük. Acısı hissedilmeyen bir acı. Ben her gün yaz kış demeden burada oğlumun mezarı başındayım. Hani küçük bir bebeğin olur ya yedirir içirir yatırırsın uyanmadığı sesi çıkmadığı zaman endişelenir açar bakarsın nedir durumu diye. Öyle bir şey işte bu. Ne zaman ben de ölür yavrumun yanına toprağa girerim işte benim acım ancak o zaman diner" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Şantiyeden mazot çaldılar, piyasadan ucuza satmak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Şantiyeden mazot çaldılar, piyasadan ucuza satmak ...
Fındık bahçesine kenevir ektiler
YEREL HABERLER Fındık bahçesine kenevir ektiler
Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlaması
YEREL HABERLER Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlaması
Ağaoğlu, Sadri Şener'i yakaladı
YEREL HABERLER Ağaoğlu, Sadri Şener'i yakaladı
Trabzon’da aşı olmak istemeyenler ikna yoluyla aşılanıyor Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Özellikle genç yaş kuşağı türlü bahanelerle aşı olmak istemiyor” “Vatandaşımızı aşıya ikna etmek için her platformda mücadele veriyoruz"
YEREL HABERLER Trabzon’da aşı olmak istemeyenler ikna yoluyla ...
Eniştesini silahla vurdu, kardeşine silahı vererek kaçtı
YEREL HABERLER Eniştesini silahla vurdu, kardeşine silahı vererek ...
Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'a coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'a coşkulu ...
Cornelius´a Trabzon´da coşkulu karşılama (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Cornelius´a Trabzon´da coşkulu karşılama (EK ...
Cornelius´a Trabzon´da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Cornelius´a Trabzon´da coşkulu karşılama
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde ‘Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı' kurulacak
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde ‘Tarımsal Hizmetler ...
Trabzonspor´dan taraftarı heyecanlandıran 'Cornelius' paylaşımı
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan taraftarı heyecanlandıran 'Cornelius' ...
Cornelius resmen Trabzonspor'da
YEREL HABERLER Cornelius resmen Trabzonspor'da
Kamyon kasasındaki inşaat iskeleleri üzerinde tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyon kasasındaki inşaat iskeleleri üzerinde ...
Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor´dan Hakan Yeşil´i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor´dan Hakan Yeşil´i ...
Trabzonsporlu futbolculardan 'Dünya Fındık Haftası´na destek
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolculardan 'Dünya Fındık Haftası´na ...
Sümela’da ayin için hazırlıklar tamamlandı 15 Ağustos’ta yapılacak ayine pandemi dolayısıyla 100 kişilik kontenjan ayrıldı Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da katılması bekleniyor
YEREL HABERLER Sümela’da ayin için hazırlıklar tamamlandı 15 ...
Trabzonspor'da Cornelius imzaya kaldı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Cornelius imzaya kaldı
Karadeniz yaylalarında 'aşı' seferberliği
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarında 'aşı' seferberliği
Trabzon'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
Devrilen kamyonette sıkışan baba-oğul, yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonette sıkışan baba-oğul, yaralandı
Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli gök gürültülü ...
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük çift tüp karayolu ...