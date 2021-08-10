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Şehit Eren Bülbül'ün annesi: 4 yıl oldu ama hala o günkü acı yüreğimde

DHA

Şehit Eren Bülbül'ün annesi: 4 yıl oldu ama hala o günkü acı yüreğimde


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)-TRABZON'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül´ün (15), ölümünün 4´üncü yılında kabri başında dularla anıldı. Şehit oğlunun kabri başına gelen anne Ayşe Bülbül, "4 yıl oldu ama hala o günkü acıyı yüreğimde hissediyorum. Her yıl bugün aynı acıyı, aynı korkuyu yaşıyorum. Sanki yine o haberi biri bana verecek o acıyı tekrar yaşayacakmışım gibi. Kanadım, hayallerim kırık; çok taze daha yeni acılarım" diyerek gözyaşı döktü.
Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye´yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Eren Bülbül´ün annesi Ayşe Bülbül de, oğlunun kabri başından bir an olsun ayrılmıyor.
`İÇİMDEKİ ACI HİÇ DİNMİYOR´
Her ölüm yıl dönümünde aynı acıyı yaşadığını gözü yaşlı anlatan Anne Ayşe Bülbül, "Eren'imin ölümünün 4'üncü yıl dönümü. Sanki yine o haberi biri bana verecek o acıyı tekrar yaşayacakmışım gibi. Kanadım kırık, hayallerim kırık, çok taze acılarım daha yeni. Bir yandan gururluyum ama içimdeki acı hiç dinmiyor. Benim evladımın burada yaptığını gösterdiği cesareti başka birinin göstermesi mümkün değil. 13 evladımdan bir tanesini vatana, millete, bu toprağa şehit verdim. Bugünler evladımın şehadet şerbetini içtiği gün. 4 yıl oldu ama hala o günkü acıyı yüreğimde hissediyorum. Her yıl aynı acıyı, aynı korkuyu yaşıyorum" dedi.
`CEBİNDE FINDIKTAN KAZANDIĞI 20 LİRASI VARDI´
Şehit oğlunun bu zamanlarda fındık topladığını söyleyen anne Bülbül, "Sanki Eren hiç ölmemiş her an gelecekmiş gibi. Evladını askere allayıp pullayıp gönderirsin ve gelecek her habere hazırlıklı olursun. Ama benim oğlum daha 15 yaşındaydı, daha çocuktu. Hainlerle çatışmaya girdi ve şehit edildi. Hiçbir günahı yoktu. Gece gündüz demeden bir lokma ekmek için çalışırdı. Şehit olduğu gün de yine fındık günlükçüsü olarak çalışıyordu. Cebinde fındıktan kazandığı 20 lirası vardı. Ona bile kurşun değdirdiler. İnsanların adaleti şaşar ama yüce Allah'ın adaleti hiçbir zaman şaşmaz. Ben her gün yüce mevlama yalvarıyorum benim yavrumun kanı yerde kalmasın" diye konuştu.
`OĞLUM O HAİNLERİN PLANLARININ ÖNÜNE CANIYLA GEÇTİ´
Çoğu zaman şehit oğlunun mezarı başında uyuyakaldığını belirten anne Bülbül, "Benim oğlumun hayali şehit olmaktı ama askere gideceğim askerde şehit olacağım derdi. Yaşadığımız gecekondunun önünde şehit olacağım demezdi. Oğlum o hainlerin planlarını önüne canıyla geçti. Kim bilir o hainler burada ne canlar yakacaktı. Şehitlik makamı güzel bir duygu ama acısı da çok büyük. Ben her gün yaz kış demeden burada oğlumun mezarı başındayım.  Hani küçük bir bebeğin olur ya yedirir, içirir, yatırırsın. Uyanmadığı, sesi çıkmadığı zaman endişelenir açar bakarsın nedir durumu diye. Öyle bir şey işte bu. Ne zaman ben de ölür yavrumun yanına toprağa girerim işte benim acım ancak o zaman diner" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Maçka Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2021-08-10 16:03:23

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