Trabzonspor, Cornelius´u KAP´a bildirdi

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Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Parma kulübüyle, forvet oyuncusu Adreas Cornelius´un transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "İtalya'nın Parma Kulübünün profesyonel futbolcusu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-08-10 17:25:08



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