Cornelius, resmen Trabzonspor´da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cornelius, resmen Trabzonspor´da

DHA

Cornelius, resmen Trabzonspor´da


Tolga SAĞLAM/TRABZON (DHA) Trabzonspor Kulübü, kente gelen forvet oyuncusu Adreas Cornelius´un transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda, Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873. bin 500 Euro + %5 Fifa dayanışma katkısı ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında, Türk kulübü olmaması şartıyla, Futbolcunun, 20.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-10 18:22:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Cornelius´u KAP´a bildirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Cornelius´u KAP´a bildirdi
Şehit Eren Bülbül'ün annesi: 4 yıl oldu ama hala o günkü acı yüreğimde
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül'ün annesi: 4 yıl oldu ama hala o ...
'Eren'siz geçen 4 yıl Anne Ayşe Bülbül'ün 4 yıldır gözyaşları hiç dinmedi Oğlunun mezarı başında aynı acıyı ilk günkü gibi hissediyor
YEREL HABERLER 'Eren'siz geçen 4 yıl Anne Ayşe Bülbül'ün 4 yıldır ...
Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Şantiyeden mazot çaldılar, piyasadan ucuza satmak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Şantiyeden mazot çaldılar, piyasadan ucuza satmak ...
Fındık bahçesine kenevir ektiler
YEREL HABERLER Fındık bahçesine kenevir ektiler
Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlaması
YEREL HABERLER Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlaması
Ağaoğlu, Sadri Şener'i yakaladı
YEREL HABERLER Ağaoğlu, Sadri Şener'i yakaladı
Trabzon’da aşı olmak istemeyenler ikna yoluyla aşılanıyor Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Özellikle genç yaş kuşağı türlü bahanelerle aşı olmak istemiyor” “Vatandaşımızı aşıya ikna etmek için her platformda mücadele veriyoruz"
YEREL HABERLER Trabzon’da aşı olmak istemeyenler ikna yoluyla ...
Eniştesini silahla vurdu, kardeşine silahı vererek kaçtı
YEREL HABERLER Eniştesini silahla vurdu, kardeşine silahı vererek ...
Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'a coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'a coşkulu ...
Cornelius´a Trabzon´da coşkulu karşılama (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Cornelius´a Trabzon´da coşkulu karşılama (EK ...
Cornelius´a Trabzon´da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Cornelius´a Trabzon´da coşkulu karşılama
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde ‘Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı' kurulacak
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde ‘Tarımsal Hizmetler ...
Trabzonspor´dan taraftarı heyecanlandıran 'Cornelius' paylaşımı
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan taraftarı heyecanlandıran 'Cornelius' ...
Cornelius resmen Trabzonspor'da
YEREL HABERLER Cornelius resmen Trabzonspor'da
Kamyon kasasındaki inşaat iskeleleri üzerinde tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyon kasasındaki inşaat iskeleleri üzerinde ...
Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor´dan Hakan Yeşil´i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor´dan Hakan Yeşil´i ...
Trabzonsporlu futbolculardan 'Dünya Fındık Haftası´na destek
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolculardan 'Dünya Fındık Haftası´na ...
Sümela’da ayin için hazırlıklar tamamlandı 15 Ağustos’ta yapılacak ayine pandemi dolayısıyla 100 kişilik kontenjan ayrıldı Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da katılması bekleniyor
YEREL HABERLER Sümela’da ayin için hazırlıklar tamamlandı 15 ...
Trabzonspor'da Cornelius imzaya kaldı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Cornelius imzaya kaldı
Karadeniz yaylalarında 'aşı' seferberliği
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarında 'aşı' seferberliği
Trabzon'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
Devrilen kamyonette sıkışan baba-oğul, yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonette sıkışan baba-oğul, yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.