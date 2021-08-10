Cornelius, resmen Trabzonspor´da

Tolga SAĞLAM/TRABZON (DHA) Trabzonspor Kulübü, kente gelen forvet oyuncusu Adreas Cornelius´un transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda, Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873. bin 500 Euro + %5 Fifa dayanışma katkısı ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında, Türk kulübü olmaması şartıyla, Futbolcunun, 20.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-10 18:22:19
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