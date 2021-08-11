Trabzonspor, Norveç´e gitti

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tolga SAĞLAM Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA) Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3´üncü Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda Molde FK ile oynayacağı maç için Norveç´e gitti.

Trabzon´daki hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, sabah 09.45´te Trabzon´dan özel uçak ile Molde´ye hareket etti. Trabzonspor´un Molde FK maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Atakan, Hugo, Edgar Ie, Faruk Can, Serkan, Peres, İsmail, Hüseyin, Trondsen, Berat, Murat Cem, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Yunus, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho ve Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu yer alırken, sakatlıkları bulunan Koita, Abdülkadir Ömür ile Dorukhan Toköz yer almadı.

Trabzonspor, yarın saat 19.00´da Aker Stadyumu´nda Molde FK ile karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Trabzonspor'un havalimanından görüntüleri

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-08-11 10:12:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.