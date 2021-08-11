Trabzon'da su kesintisi

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen ana isale hattı arızası nedeniyle Ortahisar ilçesine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yenimahalle Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen ana isale hattı arızası nedeniyle 12.08.2021 Perşembe gece saat 24:00’a kadar; Yalı, Yenimahalle, Gülbaharhatun, Kurtuluş, İnönü, Toklu, Fatih, Yeşiltepe, Aydınlıkevler, Soğuksu, Bahçecik, Beştaş, Çamoba, Aktoprak, Bengisu, Kireçhane, Karşıyaka, 123 Nolu Erdoğdu, 12 Nolu Beşirli, Akyazı, Boztepe, Çukurçayır, Yenicuma, Gazipaşa, Cumhuriyet, Esentepe, Çömlekçi, Değirmendere, Kaymaklı, İskenderpaşa, Kemerkaya, Çarşı, Pazarkapı, Ortahisar ve Hızırbey Mahallelerinin şebeke hattına su verilemeyecektir. Arıza onarımı sonrası suyun abonelere ulaşması depo seviyesi ve bulunduğu kota göre değişiklik gösterebilir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.

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