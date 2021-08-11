Uzungöl’deki turizm işletmecilerinden Koşon Deresi uyarısı Dün 15-20 dakika yağan yağmur sonrası çamur ve taş akan Koşon Deresi için Uzungöl’deki turizm işletmecileri önlem alınmasını istiyor

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış sonrasında dağlardan gelen çamur ve taşlar Koşon Deresi'nde adeta su gibi akarken, yöredeki turizm işletmecileri daha büyük felaketlerin yaşanmaması için dere için tedbir alınmasını istedi.

Dün saat 16.00 sularında başlayan ve 1520 dakika etkili olan şiddetli yağış Uzungöl’ün Karester Yaylasının altında bulunan dere kaynağındaki yamaçlarından akan Koşon Deresi'ni hareketlendirdi. Derenin dağlardan getirdiği çamur ve taşlar nedeniyle KlazomatKarester Yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Kapanan yolda Klazomat mevkinde bulunan yerli ve yabancı turistlerin araçları bir süre bölgede mahsur kalırken, yolun Çaykara Belediyesi'nin iş makineleri tarafından açılması ile araçlar bölgeden ayrıldı. Bu sırada yörede bulunan çok sayıda Arap turistin büyük şaşkınlık yaşadığı, bazılarının ağladığı gözlendi.

Yöre halkı geçmişte Uzungöl’ün oluşumuna neden olan set ve heyelanlara Koşon Deresi’nin neden olduğunu hatırlatarak bölgede tedbir alınmasını istediler. Uzun süreli bir yağışın daha büyük tehlikeye sebep olabileceği endişesinin yöre halkını tedirgin ettiğini belirten turizm işletmecilerinden Orhan Öztürk “Dün 16.00 sıralarında 10 dakikada yağan yağmurla bu dere çamur ve taş aktı, taştı. Büyük bir tehlike oluşturabilecek bir dere. Devlet yetkililerimizin buraya bir önlem almalarını istiyoruz. Çünkü geçmişte de büyük heyelan ve su taşkınlarına neden olmuş bir deredir” diye konuştu.

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