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Akçaabat'ta 3x3 sokak basketbol turnuvası başladı

İHA

Akçaabat'ta 3x3 sokak basketbol turnuvası başladı

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödüllü 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası başladı. Düzenlenen turnuvaya 31 takım 124 sporcu katıldı.
3x3 Sokak Basketbol turnuvası açılışına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Uzun, Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım ve Yönetimi, daire amirleri, sporcular ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Turnuvalara katılan tüm sporculara başarılar dileyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Turnuvanın başlaması için basketbol atışını yaparak turnuvayı başlattı.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Spor İşleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlediğimiz Bu etkinlik sporcularımızı heyecanlandırdı. 31 takımın katılımıyla 4’er kişilik sporcular ile başlayan turnuvada tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Biz de bugün geldik gençlerle birlikte olduk. Turnuvamız Sahil Parktaki alanda 8 gün sürecek toplamda 63 karşılaşma oynanacak. Günde ortalama 910 maçın yapılacağı turnuva programımız Kadın ve Erkek kategorilerinden oluşmaktadır. Her bir kategori kendi içerisinde 10/14 14/21 yaş aralığında ayrılmıştır. Ben emeği geçen arkadaşları ve katılımcı gençleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

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