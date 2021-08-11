Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi Derebaşı Virajları’nı gezmeye gittiler, sel ve heyelan nedeniyle yolda mahsur kaldılar

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü Derebaşı virajlarını gezmeye giden bir grup yöre halkı ve turist yamaçtan akan sel ve çamur nedeniyle yolun ulaşıma kapanması nedeniyle yolda mahsur kaldı.

ÇaykaraBayburt karayolu üzerinde bulunan ve aynı anda dünyanın en tehlikeli virajları olarak bilinen Derebaşı Virajları sel ve heyelana maruz kaldı. Yamaçtan akan derenin getirdiği sel suları ve çamur yığınları nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, yolda saatlerce mahsur kalan vatandaşlar jandarma ve karayolları ekiplerinin çalışması ile kurtuldu. Sel ve heyelanın geldiği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.