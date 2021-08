Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 1 ölü, 1 yaralı (2)

İŞÇİLERDEN 1'İ KURTARILAMADI

Trabzon´un Of ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısının, yıldırım düşmesi sonucu yıkılmasıyla enkaz altında kalan işçiler Emre Sağlam (35) ve Serkan Yağız (20), ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. İnşaat alanında sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan işçiler hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Emre Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of OF (Trabzon), (DHA)

2021-08-11 19:11:09



