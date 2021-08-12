Çatısı çöken inşaat enkazında işçileri kurtarma mücadelesi kamerada



Fatih TURAN/OF (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Of ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çöken 4 katlı binanın çatı enkazı altında kalan, işçi Emre Sağlam´ın (35) hayatını kaybettiği, Serkan Yağız´ın da (20) yaralandığı olayda, zamanla yarışan ekiplerinin kurtarma çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Ballıca Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında yapımı süren 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Bu sırada binanın çatısındaki çekme kat çöktü, işçiler Emre Sağlam ve Serkan Yağız enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma operasyonu başlatan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla enkaz altına kalan işçilere ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan işçiler hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Emre Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. İşçilerden evli ve 2 çocuk babası Emre Sağlam, Yomra ilçesinde toprağa verilecek. Tedavisi süren işçi Serkan Yağız´ın ise memleketi Van´dan çalışmak için Trabzon´a geldiği öğrenildi.

İŞÇİLERE ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

Olayla ilgili başlatılan savcılık soruşturması sürerken, zamanla yarışan ekiplerinin işçileri enkaz altından kurtarma operasyonuna ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ekiplerin hızlıca koordinasyon sağlayıp, iş makinesi destekli kırdıkları beton bloklar arasında işçilere ulaştığı anlar görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of Fatih TURAN

2021-08-12 12:34:33



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