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Fındık fiyatı, üreticileri memnun etti (2)

DHA

Fındık fiyatı, üreticileri memnun etti (2)


İHRACATÇILARDAN AÇIKLAMA
Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın, Giresun kalite fındığı 27 TL, levant kalite fındığın 26,5 TL´den alınacağını açıklamasıyla ilgili ihracatçılar da değerlendirmede bulundu.  Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu üyeleri, borsa tarafından 9-15 Ağustos tarihleri arasında ilan edilen ve ilk kez kutlanan `Dünya Fındık Haftası´ nedeniyle Botanik Park içerisinde oluşturulan Fındık Evi ve Fındık Bahçesi'ni ziyaret etti. Türkiye´de yetişen 21 fındık çeşidinin bulunduğu bahçedeki ağaçlarda budama yapan TTB yönetimi, açıklanan fındık alım fiyatlarını değerlendirdi.
`REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK´
Açıklanan fındık fiyatlarından memnun olduğunu belirten TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, "Fiyatlar için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu fiyatların bizim sanayicimiz ve üreticimiz için makul olduğunu düşünüyoruz. Bu fiyatlar bizim dünya piyasasında rekabet gücümüzü artıracaktır. İnşallah göreceksiniz, bu fiyatlarla Türkiye inşallah tarihin rekorunu kırarak fındığı satacaktır. Hem ülkemize, hem sanayicimize hem de üreticimize bu fiyatlar hayırlı olsun. Son derece güzel" dedi.
`OLUMLU VE YERİNDE BİR FİYAT´
Ulusal Fındık Konseyi Başkanı ve TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de, fındık için belirlenen fiyatın iyi olduğunu ifade ederek, "Şu anda dünya fındık haftası içerisindeyiz ve herkes için fındık sloganıyla yola çıktık. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamış olduğu 26,5 ve 27 lira fiyat da herkes için çok iyi bir fiyat diyebiliriz. Dünyada bizim dışımızda üretim yapan ülkelerde de fiyatlar oluştu ve geçmiş yıllara göre fındığa verilmiş fiyat, diğer tarımsal ürünlere verilmiş fiyatın üzerinde. Anladığım kadarıyla, 3 dolarlık bir fiyat mantığıyla hareket ediliyor. 3 dolar hem bizim üretimimiz için hem dünyadaki tüketici için olumlu ve yerinde bir fiyat olarak düşünüyoruz. Bundan sonraki yıllarda da aynı politikayı daha uzun vadeli ortaya koyabilirsek, Türkiye fındıktan kazandığının mislini çok rahatlıkla kazanabilir. Çünkü üretim alanlarımız yeterli ama üretimde verim yeterli değil. Bundan sonraki dönemde mutlak surette verimi ön plana koyacak uygulamaları devreye almak zorundayız" diye konuştu.
Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-08-12 14:26:18

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