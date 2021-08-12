UEFA Avrupa Konferans Ligi: Molde FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Norveç ekibi Molde FK ile karşılaştı. Normal süresi 11 beraberlikle tamamlanan müsabakanın uzatma bölümünde de skor değişmedi. Ardından penaltı atışlarına geçildi. Bordomavililer penaltılarda rakibini 43 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karadeniz ekibinin bir üst turda rakibi İtalyan ekibi Roma oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
57.dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı korner atışını kale sahası ön direğine gönderdi. Edgar le'nin dokunduğu meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 01
86.dakikada Hamsik'in pasıyla kaleci Linde'yi geçen Peres, caprazda kaldı vuruşunda ise geriye dönen kaleci Lin'de meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
90+6 dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu Brynhildsen'en , Sigurdarson kazandırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sigurdarson kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 11
109.dakikada Yunus Mallı'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Linde'den döndü.
Stat: Aker
Hakemler: Fabio Verissimo xx, Rui Teixeira xx, Pedro Martins xx
Molde FK: Linde xx, Bjornbak xx, Sinyan xx, Gregersen xx, Magnus Eikrem x (Fofana dk. 85 ?) Mannsverk x (Breivik dk. 68 x), Knudtzon x (Grodem dk. 85 ?), Eirik Hestad x (Eirik Andersen dk. 68 x), Birk Risa x, Brynhildsen xx (Mathis Bolly dk. 111 ?), Anthony Omoijuanf xx (Sigurdarson dk. 85 ?)
Yedekler: Craninx, Fjörtoft Lövik
Teknik Direktör: Erling Moe
Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan xx (İsmail Köybaşı dk. 103 ?), Edgar Ie xx, Vitor Hugo xx, Peres xx, Berat x, Marek Hamsik xx (Abdulkadir Parmak dk. 95 x), Nwakaeme x (Trondsen dk. 103 ?), Bakasetas xx, Gervinho x (Yusuf Sarı dk. 80 x), Djaniny x (Yunus Mallı dk. 88 ?)
Yedekler: Erce, Arda, Atakan, Hüseyin,Faruk Can, Murat Cem, A. Parmak, Yunus, Yusuf Sarı
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Edgar le (dk. 57) (Trabzonspor) Sigurdarson (dk. 96+6) (Molde FK)
Penaltılar: Bakasetas, Peres, Berat, Trondsen (Trabzonspor), Grodem, Sigurdarson Risa (Molde FK)
Sarı Kartlar: Bjombak, Magnus Eikrem, Gregersen (Molde FK), Bakasetas, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
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