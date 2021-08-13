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Karadeniz'de Delta varyantı alarmı; yoğun bakımlar doluyor

DHA

Karadeniz'de Delta varyantı alarmı; yoğun bakımlar doluyor


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)ÇAY ve fındık göçüyle birlikte vaka artışının önüne geçilmesi için aşı seferberliğinin sürdüğü Doğu Karadeniz´de vakalar, Delta varyantının da etkisiyle yükseliş gösteriyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon´da hastanelerin yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşanmaya başladığını söyleyerek, "Yaptığımız testlerin sonucunda, gün gün değişmekle birlikte yüzde 85 civarında Delta varyantının varlığı gösterilmiş durumda. Bu varyantın böyle kolay bulaşıyor ve hâkimiyetini artırıyor olması bizi ürkütüyor" dedi.
Doğu Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle birlikte vaka artışının önüne geçilmesi için kentlerin yanı sıra yaylalarda mobil sağlık ekiplerince kurulan çadırlarda Covid-19 aşısı hizmeti uygulanıyor. Aşı seferberliğinin sürdüğü bölgede vakalar, Delta varyantının da etkisiyle yükseliş gösteriyor. Aşı olunması çağrısını yineleyen uzmanlar, Delta varyantının daha fazla bulaşıcı olduğu ve grip belirtileri gösterdiğini ifade ederek herkesin kişisel tedbirini almasını öneriyor.
KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon´da hastanelerin yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşanmaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Trabzon´da vaka pozitifliğimiz yüzde 2´lerden yüzde 15´lere tırmanmış durumda. Yakın zamanda yüzde 18 gibi bir rakama ulaşmıştık. Vaka pozitifliğinin yüksek rakamlara ulaşmasıyla, maalesef hastanelerde yoğun bakımlar teke düşürülmüş, hatta 3-5 hasta varken şimdi yoğun bakımlar dolmaya ve yeni yoğun bakımlar açmaya doğru bir hareket başlamış durumda. Vaka pozitifliği hastanedeki hastalarımızın da artışına sebep olduğunu gözlemekteyiz" dedi.
`DELTA VARYANTI YÜZDE 85 CİVARINDA´
Koronavirüsün Delta varyantının daha fazla bulaşıcı olduğunu ve grip belirtileri gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Delta varyantı, çok daha uzak mesafeden çok daha az sayıda virüs ve çok daha kısa sürede kolayca bulaşabiliyor. Oluşturduğu hastalık da üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer gribal semptomlar veriyor ve insanlar `dondurma yedim, terledim´ gibi bahanelerle sağlık kurumuna başvurmuyor ve o sırada yaymaya devam ediyorlar. Yaptığımız testlerin sonucunda, gün gün değişmekle birlikte yüzde 85 civarında Delta varyantının varlığı gösterilmiş durumda. Bu varyantın böyle kolay bulaşıyor ve hakimiyetini artırıyor olması bizi ürkütüyor" diye konuştu. 
`VİRÜSÜN MUTASYON YAPMA ŞANSINI ARTIRIYORUZ´
Vaka sayılarının daha fazla artmasını beklediğini aktaran Prof. Dr. Aydın, "Kurallara uymamazlık bu şekilde devam ederse, vakalar eskisi gibi 65 binlere ulaşmayacaktır ama 40 binleri bulabileceğini öngörüyorum. Sayıların artmasıyla da virüsün mutasyon yapma şansını artırıyoruz. O zaman varyant oluşturarak aşıdan kaçan virüs oluşabilir ve o zaman savaş daha da büyür. Virüsün varyant oluşturmasına fırsat vermeden aşılarımızı hızlıca tamamlamalıyız. 30 milyon kişinin aşılarını tamamlanmış, 50 milyon insanın hala aşıları yok. Bu ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bölgemizde de aşılama oranının bu sayılarda olduğunu gözlüyor ve duyuyoruz. Aşılamamızı artırmak zorundayız. Aksi halde virüs, varyant oluşturup tek silahımız aşıyı elimizden alma ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Aydın, "Bu durum böyle devam ederse ilerlemekte olduğumuz sonbahar ve kış aylarında sayıların daha büyük sorunlar yaratabileceğini öngörmek mümkün. Umarım bu hareketliliğimi kontrol altına alır, kurallara yeniden uyar ve aşılarımızı tamamlarsak böyle bir riski yaşamaktan uzaklaşmış oluruz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-08-13 10:21:32

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