Trabzon'da yaylada dolu yağışı

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Salim SARIKOÇ/KÖPRÜBAŞI (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'nda etkili olan sağanağın ardından, dolu yağdı.

İlçenin deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Taşlı Yaylası'nda akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran doluya yakalanan yayla sakinleri ve besiciler, zor anlar yaşadı. Yayla ve çevresinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından, her yer bembeyaz oldu. O anlar da cep telefonu kamerasınca görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ

2021-08-13 22:34:12



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