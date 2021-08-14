Yaklaşık 3 yıldır ziyarete açılmayı bekliyor Kızlar Manastırının açılışına otopark engelli Restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce tamamlanmasına rağmen otopark sorunu yüzünden bir türlü açılışı yapılamıyor

Trabzon’a hakim Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan ve zaman içerisinde ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı’nda 4 yıl süren restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce tamamlanırken manastır, otopark sorunu yüzünden bir türlü açılışı yapılamıyor.

Korona virüs salgını süreci nedeniyle açılışı zaman zaman ertelenen manastırında, restorasyon çalışmaları 2018 yılının sonlarına doğru tamamlanırken şu ana kadar açılışı yapılamadı. Manastırın ziyarete açılamamasında en önemli engel otopark sorunu olarak gösterilirken, sorunun çözümüyle ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kızlar Manastırında tamamlanan restorasyon çalışmaların ardından ziyarete açılamadığından manastır içerisinde yer yer otlar hakim olurken, otopark sorununun giderilmesiyle birlikte içerisinde genel bir temizlik yapılacağı belirtildi.

Otopark sorunu nedeniyle yaklaşık 3 yıldır bir türlü açılamayan Kızlar manastırı, tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla Trabzon’un önemli turizm merkezlerinden biri olurken ziyaretçileri ağırlayacağı günü bekliyor.

Trabzon’un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta Komnenos Kralı III. Alexios döneminde 13491390 yılları arasında inşa edilen Kızlar Manastırı'nda 2014 yılının Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmesi için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Manastırdaki restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL’ye mal olurken, tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı manastır yüksek bir koruma duvarı ile çevrili. Manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı. Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios’un eşi Theodora ve annesi Eirene’nın portreleri yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.