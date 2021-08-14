Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Türkiye için dua

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)FENER Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı´nda yarın yapılacak ayini yönetmek üzere Trabzon´a geldi. Bartholomeos, kentte ziyaret ettiği Santa Maria Kilisesi´nde düzenlenen akşam duasına katıldı, Türkiye´de yaşanan sel ve yangın afetlerinden korunmak için de dua etti.
Trabzon´un Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi´ndeki Sümela Manastırı´nda 88 yıl aradan sonra ilk kez 2010 yılında yapılan ayinin 8´incisi yarın gerçekleştirilecek. Meryem Ana´nın göğe yükseldiğine inanılan 15 Ağustos´ta yapılacak ayini yönetmek üzere Fener Rum Patriği Bartholomeos da Trabzon´a geldi. Bartholomeos, kentte davet üzerine ziyaret ettiği Santa Maria Kilisesi´ne düzenlenen akşam duasına da katıldı. Duanın ardından Bartholomeos, ayine izin veren Türk yetkililere ve manastırdaki restorasyona katkı sunanlara teşekkür etti. Bartholomeos, ayrıca Türkiye´de yaşanan sel ve yangın afetlerinden korunmak için de dua etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindekiler daha sonra konaklayacakları otele geçti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞARAleyna KESKİN
2021-08-14 21:15:20
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