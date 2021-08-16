20 yıl sonra ilk bebek sevinci



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)-TRABZON´da, 20 yıldır çocuk hasreti çeken Leyla (43) ve Adem Ali Dilmaç (45) çifti, tüp bebek yöntemiyle kız bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yıllar sonra kızları `Asya´yı kucaklarına alan çift, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Rize´de konfeksiyon işiyle uğraşan Leyla ve Adem Ali Dilmaç, 20 yıllık evlilikleri boyunca çocuk sahibi olmaya çalıştı. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tedavi yöntemlerini araştıran Dilmaç çifti, tüp bebek uygulamasını denedi. Farklı hastanelerde 4 kez tedavi görüp sonuç alamayan çift, 2018 yılında Trabzon´da özel hastanede tüp bebek tedavisi görmeye başladı. Tedavi sürecinde 3 kez gebelik yaşayıp düşük yapan Leyla Dilmaç, 7´nci ve son denemede anne oldu. Çiftin, 20 yıllık evlat hasreti de dünyaya gelen kız bebekleriyle sona erdi. Yıllar sonra kızları `Asya´yı kucaklarına alıp anne-baba olmanın sevinç ve heyecanını yaşayan Dilmaç çifti, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

'HAYAL ALEMİNDEYİZ'

Anneliğin mutluluğunu yaşayan Leyla Dilmaç, "20 senedir tüp bebek tedavisiyle uğraşıyorum. Son üç denememizi Hasan hocamızla yaptık. Denememizin yedincisinde nihayet Asya bebeğimizi kucağımıza aldık. Son derece mutluyuz. Halen hayal alemindeyiz. Bebeği olmayanlar hiçbir zaman vazgeçmesinler. Biz vazgeçmedik. Hasan hocamız sayesinde moral motivasyon olarak hep umudumuz vardı. Düşükler yaşadık, moraller bozuktu. Sonra tekrar ayağa kalktık. Bunda da büyük umutlarımız yoktu ama hocamızın bize verdiği tedavi ve güvenle Asya bebeğimizi kucağımıza aldık" diye konuştu.

'HALA İNANAMIYORUZ'

Evlilikleri boyunca çocuk hasreti yaşadıklarını söyleyen baba Adem Ali Dilmaç da, "Sabırla, hiç yılmadan 20 yıl boyunca yedi kez tüp bebek denemesi yaptık. Hasan Tahsin hocamız bizimle çok ilgilendi. 20 yılın sonunda bebeğimizi kucağımıza aldık. Halen bizim bebeğimiz var mı, bu bizim mi, onun etkisindeyiz. Şu anda bile inanamıyoruz. Çok mutluyuz, tarifsiz bir şey. Anlamı `merhem olan, şifa veren´ olduğu için annesi isminin Asya olmasını istedi. Bize merhem olarak geldi. Elhamdülillah şimdi bir bebeğimiz var. Bu mutluluğu tarif edemeyiz. Hastanedeki tüm çalışanlara teşekkür ediyorum, hepsinden çok memnunuz" dedi.

'AİLELER ASLA UMUTLARINI KAYBETMESİN'

Özel hastanenin tüp bebek biriminde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hasan Tahsin Sanisoğlu ise, "2018´deki tedavimizde de gebelik elde ettik ama o da düşükle sonlandı. Sonrasında tekrar hastamızın kalan embriyolarının transferiyle de şu anki gebeliği elde ettik ve Asya´mıza kavuşmuş olduk. Sezaryenle doğum oldu ve bebek sağlıklı. Yeni doğan bebeklerde olabilecek enfeksiyon tablosu şu an için söz konusu. Yeni doğan ünitesinde biraz tedavi görecek. Bunun dışında herhangi bir sağlık problemi yok. Hastamız da gayet iyi. Aileler asla umutlarını kaybetmesinler. Sonuna kadar dirensinler, mutlaka sonuca ulaşacaklardır" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-08-16 12:16:53



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