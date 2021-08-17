Trabzonspor, Süper Lig'de en iyi başlangıcına imza attı Bordo-mavililer yıldız oyuncularıyla coştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Süper Lig'de en iyi başlangıcına imza attı Bordo-mavililer yıldız oyuncularıyla coştu

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'de en iyi başlangıcına imza attı Bordo-mavililer yıldız oyuncularıyla coştu

Trabzonspor, Süper Lig'de yer mücadele ettiği 48 yıl içindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı. Bordomavililer, Yeni Malatyaspor karşısında 51'lik galibiyeti yıldız oyuncularıyla bulduğu gollerle elde etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Marek Hamsik ve Djaniny'in attığı gollerle 51 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan bordomavililer, 48 yıllık Süper Lig tarihinde en iyi başlangıcına imza attı.
Haftayı averajla lider olarak tamamlayan Karadeniz ekibi 48 yıllık Süper Lig tarihinde oynadığı ilk lig maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sezonları açmıştı. Söz konusu maçlarda 70 gol atan bordomavililer kalesinde ise 35 gol gördü.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk karşılaşmalarına bakıldığında en farklı galibiyetini 19921993 sezonunda evinde Sarıyer'i 40 mağlup ettiği karşılaşmada elde etmişti.

Trabzonspor yıldızlarıyla coştu
Trabzonspor, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Marek Hamsik ve Djaniny gibi yıldız oyuncularıyla birlikte Yeni Malatyaspor kalesinde coştu. Rakibi karşısında ilk golü henüz 3. dakikada geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Yunan yıldız Bakasetas'ın ayağından bulan bordomavililer, 11. dakikada Nwakaeme, 29. dakikada Gervinho, 42. dakikada ise Marek Hamsik ile farkı açtı. Müsabakanın ilk yarısını 41 önde kapatan Karadeniz ekibi 66. dakikada ise Djnaniny'in penaltı golüyle müsabakadan 51 galip ayrıldı. Gollerin asistleri ise yine bu oyunculardan geldi.

Avcı, deplasmanda yenilmiyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordomavili takımın başına geldiği 10 Kasım 2020'den beri deplasmanda çıktığı maçlarda rakiplerine yenilmedi. Söz konusu maçlarda 9 galibiyet ve 8 beraberlik alan deneyimli teknik adam deplasmanda oynanan sezonun ilk maçından da farklı galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sezona hızlı başlayan Trabzonspor, deplasman serisini de sürdürdü
YEREL HABERLER Sezona hızlı başlayan Trabzonspor, deplasman serisini ...
Annesinin bahçesine kenevir ektiler, ilçe merkezine getirirken yakalandılar
YEREL HABERLER Annesinin bahçesine kenevir ektiler, ilçe merkezine ...
20 yıl sonra ilk bebek sevinci
YEREL HABERLER 20 yıl sonra ilk bebek sevinci
Trabzon Havalimanı yolcu taşımacılığında son yılların en hareketli günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı yolcu taşımacılığında son yılların ...
Prof. Dr. Selçuk Kaya: "Kene vakaları artan hızla karşımıza çıkıyor" KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Vaka yoğunluğu nedeniyle hızlı bir sirkülasyon yaşıyoruz; Taburcu ettiğimiz hastanın yerini bir yenisi alıyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Selçuk Kaya: "Kene vakaları artan hızla ...
AK Parti'den Şehit Özel Harekât Polisi Komiser Ahmet Çamur adına hatıra ormanı
YEREL HABERLER AK Parti'den Şehit Özel Harekât Polisi Komiser Ahmet ...
Sümela Manastırı´nda 8´inci ayin/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sümela Manastırı´nda 8´inci ayin/ Ek fotoğraflar
Patrik Bartholomeos: “Pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin iyileşmesi için şifa diledik” Fener Rum Patriği Bartholomeos: “Her yıl 15 Ağustos’ta Sümela’ya heyecanla gelmeyi, ayin düzenlemeyi ve dua etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” “Toplumlar arasında barış ve huzurun, sevgi ve bolluğun tesisi için dua etmeye geldik”
YEREL HABERLER Patrik Bartholomeos: “Pandemiden, sel ve yangınlardan ...
Trabzonspor, lige galibiyetle başlamak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, lige galibiyetle başlamak istiyor
Trabzon'dan Kastamonu’ya destek
YEREL HABERLER Trabzon'dan Kastamonu’ya destek
Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela Manastırı'na geldi
YEREL HABERLER Fener Rum Patriği Bartholomeos ayin için Sümela ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.