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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roma´yı ağırlayacak Trabzonspor, tur için avantaj peşinde

DHA

Roma´yı ağırlayacak Trabzonspor, tur için avantaj peşinde


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın sahasında İtalya Seri A ekiplerinden Roma´yı konuk edecek olan Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.
Süper Lig´e Malatya deplasmanında 5-1´lik galibiyet ile iyi başlayan Trabzonspor, başarılı performansını UEFA Konferans Ligi´nde de sürdürmek istiyor. 3´üncü eleme turunda Norveç ekibi Molde FK´yı eleyen bordo-mavililer, yarın sahasında İtalya Seri A´nın güçlü ekibi Roma´yı konuk edecek. Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek.
11´DE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Karadeniz ekibinde sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz takımla çalışmalara başlarken, eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın ligde Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmadaki 11´ini koruyarak Roma karşısına da aynı 11 ile çıkması bekleniyor.
AVRUPA KUPALARINDA 138´İNCİ RANDEVU
Bu arada Trabzonspor, yarın ki Roma karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 138´inci maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 137 karşılaşmada 50 galibiyet ve 36 beraberlik alırken, 51 müsabakadan ise yenilgi ile ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 176 gol kaydeden Trabzonspor, kalesinde ise 188 gol gördü.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin muhtemel 11´i şöyle: UğurcanSerkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
SAKAT: Yok
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-18 11:06:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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