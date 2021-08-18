Trabzonspor Avrupa'da en çok İtalya takımlarıyla eşleşti

Avrupa Kupaları'nda yarın 138. maçına çıkacak olan Trabzonspor, en çok İtalya takımlarıyla eşleşti. Bordomavililer yarın Roma ile sahasında oynayacağı maçla 17. kez bir İtalya takımıma rakip olacak.

Bordomavililer, Avrupa arenasında daha önce İtalya takımlarıyla ikişer kez Inter ve Lazio, birer kez de Cagliari, Perugia, Juventus ve Napoli olmak üzere 8 kez eşleşti. Karadeniz ekibi, İtalyan takımlarıyla oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

İlk olarak 19831984 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda Inter'le eşleşen bordomavili takım, sahasında 10 yendiği rakibine deplasmanda 20 yenilerek tura veda etti. 28 yıl sonra 201112 sezonunda tekrar Inter'le UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda eşleşen Karadeniz ekibi, İtalya'da ilk maçı Celustka'nın attığı golle 10 kazanarak adından söz ettirirken sahasında da rakibiyle 11 berabere kaldı.

Bordomavililer, 19931994 sezonunda UEFA Kupası 2. turunda Cagliari ile eşleşirken, sahasında 11 biten maçın rövanşında rakibiyle golsüz berabere kalarak elenmişti. 19941995 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde sahasında ve deplasmanda Lazio'ya 21 yenilen Trabzonspor, rakibi karşısında turu geçememişti.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 19 yıllık bir aradan sonra tekrar eşleştiği Lazio karşısında sahasında 33, deplasmanda 00 berabere kalmış ve grubu, rakibinin önünde lider tamamlamıştı.

Bordomavili takım, UEFA Intertoto Kupası'nda 19992000 sezonunda Perugia takımına sahasında 21 yenilmiş ancak deplasmanda 31 öndeyken çıkan olaylar nedeniyle hükmen galip gelerek rakibini saf dışı bırakmış ve ilk kez bir İtalyan takımını eleme başarısı göstermişti.

201314 sezonunda son 32. turunda yine bir başka İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Karadeniz ekibi, sahasında ve deplasmanda 20'lık yenilgilerle elenen taraf olmuştu.

201415 sezonunda ise son 32. turunda Trabzonspor, Napoli ile sahasında oynadığı ilk maçı 40 gibi farklı bir sonuçla kaybetmişti. Deplasmanda ise 10 mağlup olan Karadeniz ekibi, elenen taraf olmuştu. Trabzonspor İtalyan takımları karşısında 13 gol atarken kalesinde de 22 gol gördü.



Roma ile ilk kez

Trabzonspor tarihinde ise ilk kez Roma ile karşılaşacak. Bordomavililer Roma ile birlikte Avrupa'da 7'nci kez bir İtalya takımı ile karşılaşmış olacak.

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