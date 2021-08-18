Abdullah Avcı: Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı: Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek

DHA

Abdullah Avcı: Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek


Tolga SAĞLAM Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında Roma ile karşılaşacak Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı, "Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek" dedi.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında İtalya Seri A ekibi Roma´yı konuk edecek olan Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı ile sağ bek oyuncusu Bruno Peres, karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
AVCI: GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLMASINI DİLİYORUM
Abdullah Avcı, geçen hafta çok yoğun geçen bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Özellikle dünya futbolunun tanıdığı, İtalya futbolunun önemli takımlarından, tarihiyle, geçmişiyle çok önemli bir kulübü ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Çok geniş oyuncu havuzuna sahip olan bir Roma takımı, özellikle geçen sene yaptıkları transferlerle çok ön plana çıkan, geçen sene de özellikle Avrupa Ligi açısından başarılı bir sezon geçirdiler. Son 16´da Shakhtar, sonrasında Ajax ve yarı finalde Manchester United´a elenmişler. Bruno da geçen sene o kadronun içindeydi. Geniş bir kadroya sahipler. Güncel 20 tane milli takım seviyelerinde oyuncuları var. Bir sene öncesinden oyun kurmalarında 3-5-2 formasyonunu alan, top rakipteyken merkezi kapatıp, kenara yönlendirip orada şiddetli baskı yapan, geçişi de oynayan çok yetenekli oyuncu havuzuna sahipler. Dinlendik, aslında görsel de hazırlanıyoruz. İkinci günümüz pratikte değil, toparlanma ile geçiyor. Biz de her maça, her rakibe göre hazırlanıyoruz. Özellikle çok fantastik bir takımı, fantastik bir hocasını, dünyanın da tanıdığı, özel bir çok başarıyı elde etmiş hocayı ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Trabzonspor olarak her rakibe karşı oyun planlarımız, organizasyonlarımız var. Sonuç ne olursa olsun Trabzonspor´u temsil ettiğimizin farkındayız. Taraftarımızdan hep özellikle ligimizin ve Avrupa Ligi´nin başladığı süreçte sabır istiyorum. Oynadığımız her maç bize geri dönüşler ve tekrar çalışma imkanı veriyor. Hem oyun anlamında gelişme hem de zaaflarımız üzerinde tekrar çalışma imkanı veriyor. İyi bir yoldayız. Taraftarımız bizim için önemli. Onların maçta olması bizim bu eksik kalan taraflarımızın hızlanmasını sağlayacak. Özellikle Roma ve arkasından da Sivasspor maçlarında taraftarımızın olması bizi diğer rakiplerden bir fazla yapıyor. Onun için desteklerine ihtiyacımız var. Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi.
"YARIN TRABZONSPOR KAZANMAK İÇİN SABIRLI ŞEKİLDE OYNAMAYA DEVAM EDECEK"
Yarın kazanmak için sabırlı bir şekilde oynayacaklarını kaydeden Avcı, "Her rakibe göre savunmada da hücumda da ona göre planlamalar yapabiliyoruz. Artık birbirine yakın oyunlar var. Roma´nın oyun kurmaları ve karşılamaları da bizim gibi olduğunu düşünüyoruz. Çok kalite ve tekrarları olan bir takım. Özellikle Avrupa´da deneyimleri daha fazla ama bizimde planlarımız var. Hep `hücum mu savunma mı?´ diye soruyorlar. Her ikisi de olmadan bugün dünya futbolunda olmuyor. Her ikisinin de detayları var. Geçen sene takım savunmasını çok daha iyi yaparken, bugün hücum zenginliği var. Geçen sene ilk haftadan sonra `ne zaman hücum oynayacağız´ diyorlardı. Savunma güvenliğini alarak hücumda oynamıştık. Bunun detayları var. Detaylarla, tekrarlarla ilgili onun için sabır diyorum. Çalışıyoruz. Çok tekrar yaparak bunu daha iyi hale getireceğiz. Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek" diye konuştu.
Avcı, takımdaki rekabetle ilgili bir soruya ilişkin ise şu yanıtı verdi:
"Kaliteli rekabet ve bunun içinde özellikle çok vurgu yaptığım olması gereken sahanın içinde ve dışında takım bütünlüğü, beraber hareket eden, grup enerjisinin yukarıda olduğu bir takım yarattığında, gideceğin hedefe adımları daha da hızlandırmış oluyorsun. Çok birbirine yakın, kaliteli rekabet derinliği olan bir kadro oluşturmaya devam ediyoruz. Başkan ve yönetim kuruluna bu anlamda destekleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor´un olduğu her yer yerde yarış vardır. Bu sene erken organize olarak, erken transferler yaparak bu yolu kısaltmak istedik. Şu ana kadar sağlıklı, verimli gidiyor. Her şey yüzde yüz doğru mu? Hayır. Eksikler var. Bu oyun böyle bir oyun. Zaman zaman içinde dalgalanmalar olacak. Zaman zaman belki çok kazanacağız ama hepsinde destek ve sabır istiyorum."
Avcı, bir basın mensubunun, `yarın Cornelius oynayacak mı?´ sorusuna ilişkin ise "Bazen `o niye geldi oynuyor, o niye bu tarafta oynuyor´ şeklinde değerlendirmeler oluyor. Bunun bir teknik, taktik bölümü var. Özellikle sağlıkla ve analizle, toparlanmalarla ilgili elimizde veriler var. Ona göre hareket ediyoruz. Cornelius´un verilerini Danimarka milli takımından getirdik. Onun üzerinden bir panlama yapıyoruz. Bir antrenman daha yapacağız. Onun üzerinden yarın daha net belli olur" yanıtını verdi.
PERES: İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR BİR MAÇ OLACAK, TARAFTARIMIZA MUTLU BİR GÜN YAŞATMAK İSTİYORUZ
Sağ bek oyuncusu Bruno Peres ise ne kadar önemli bir maç oynayacaklarının farkında olduklarını belirterek, "Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa´da tarihiyle fark yaratmış, önemli oyuncularıyla beraber ne kadar kaliteli takım olduklarını defalarca göstermiş bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de Trabzonspor´u temsil ettiğimizin ve ne kadar önemli takımda oynayacağımızın farkındayız. Bütün çalışmamız bu anlar, bu maçlar içindi. Rakibimizin neler yapabileceğini  her hafta çalışıyoruz. Kendi planlarımız ve gücümüz de var. Yarın taraftarımızın desteğiyle birlikte oynayacağız. Onların desteğiyle işimiz biraz daha basit hale gelebiliyor. Yarın bunu yapmaya çalışacağız. Önemli takıma karşı oynayacağız, ben de uzun yıllar bu takımda oynama fırsatı bulmuştum. Önemli takım, her zaman saygı duyacağız ama kendi gücümüzün, neler yapabileceğimizin, oyuncu grubumuzun farkındayız. Bu sene önemli ve güçlü bir takım oluşturuldu. Bu takımın yapabileceklerinin de sınırı yok. Çünkü bu takım başarılar için kurulmuş bir takım. Biz de bunu başarabilmek, yarın taraftarlarımıza mutlu bir gün hediye edebilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"İKİ TAKIMIN DA TUR ŞANSI EŞİT"
İki takım için de çok zor bir maç olacağını kaydeden Peres, "Onların da bizim de turu geçme şansımız var. İki takımda detaylarla kazanacak veya kaybedecek. Bizim için ya da onlar için çok kolay geçecek bir maç olmayacak. Konsantrasyonun ve oynadığımız resmi maç sayısının fark yaratacağını düşünüyorum. İçeride oynamanın da avantajını kullanmaya çalışacağız. Tur şansı iki takım için de eşit" dedi.
Peres, takımda beklerin etkisine ve Trabzonspor´daki özellikle genç oyuncular için düşüncelerine yönelik soruya ise "İsmail ile ben son maçta bek oynadık. Bu maça baktığınızda beklerin önemini görüyorsunuz. Özellikle son şampiyonadan sonra bek oyuncuları hem savunma hem de hücuma destek verebilen ender oyuncular. Biz bek oyuncular olarak öncelikli görevimizin savunma olduğunu unutmamak gerekiyor. Genç oyuncular konusunda Trabzonspor´un şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten burada çok yetenekli oyuncular var. Genç arkadaşlarımızın saha içerisinde bize bakışları gerçekten öğrenmek istediklerini gösteren bakışlar. Çünkü aynı bakışlara ben de sahiptim. Gençken benden büyüklere, tecrübeli arkadaşlara, onlardan neler çıkarabileceğime bakardım. Onların da bizi öyle izlediklerini görüyorum ve takımda geleceği olacaklarını düşünüyorum" yanıtını verdi.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Bu arada bordo-mavililer, saat 18.00´da Medical Park Stadyumu´nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor ile Roma, yarın saat 20.30´da Medical Park Stadyumu'nda mücadele edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı´nın açıklamaları
Peres´in açıklamaları
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR
2021-08-18 18:59:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avcı: "Fantastik bir takımın fantastik bir hocasını ağırlamaktan mutluluk duyacağız"
YEREL HABERLER Avcı: "Fantastik bir takımın fantastik bir hocasını ...
Trabzonspor, Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Siopis, kente geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Siopis, kente geldi
Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Avrasya üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksek lisans programı açıldı
YEREL HABERLER Avrasya üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksek ...
Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, güneşi bekliyor
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, ...
Roma´yı ağırlayacak Trabzonspor, tur için avantaj peşinde
YEREL HABERLER Roma´yı ağırlayacak Trabzonspor, tur için avantaj ...
Trabzonspor Avrupa'da en çok İtalya takımlarıyla eşleşti
YEREL HABERLER Trabzonspor Avrupa'da en çok İtalya takımlarıyla ...
Trabzonspor Avrupa'da 138. maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor Avrupa'da 138. maçına çıkıyor
KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık turizminde Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda Yurt dışından 1 ayda 270 kadar hasta tedavi olmak için orayı tercih etti Hastane, Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası almasının ardından 1 aylık sürede yurt dışından gelen 270 kadar hastaya tedavi hizmeti verdi KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş: "Hastanemiz, Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası almadan öncede Türkiye’nin her tarafından hasta kabul eden bir hastaneydi” “Hastanemizin bütün bölümlerinde, dünya çapında işlemleri gerçekleştiren ameliyatlar yapılıyor”
YEREL HABERLER KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık turizminde Türkiye’nin ...
Ülkelerine dönen Azerbaycanlı itfaiyecilere Sürmene'den bıçak hediyesi
YEREL HABERLER Ülkelerine dönen Azerbaycanlı itfaiyecilere ...
Yola devrilen çöp kamyonu nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Yola devrilen çöp kamyonu nedeniyle Karadeniz Sahil ...
Trabzon'da Çin uyruklu kadında AIDS çıktı
YEREL HABERLER Trabzon'da Çin uyruklu kadında AIDS çıktı
TGC tarafından 2020 yılının Başarılı Gazetecileri açıklandı İHA muhabiri Ozan Köse haber fotoğrafı dalında ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER TGC tarafından 2020 yılının Başarılı Gazetecileri ...
Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri İtfaiyecileri Vakfıkebir Ekmeği ile uğurladılar
YEREL HABERLER Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri ...
Busenaz Sürmeneli: "Yaşıtlarım eğlenirken, bir hayale 13 senemi verdim ve başardım"
YEREL HABERLER Busenaz Sürmeneli: "Yaşıtlarım eğlenirken, bir hayale ...
Busenaz Sürmeneli: Yaşıtlarım eğlenirken, bir hayale 13 senemi verip, başardım
YEREL HABERLER Busenaz Sürmeneli: Yaşıtlarım eğlenirken, bir hayale ...
Trabzon'da yorgun mermilerin failleri bulunamıyor Yorgun mermi vakalarında kimileri hayatını kaybediyor, kimileri yaralanıyor, kimileri de sakat kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da yorgun mermilerin failleri ...
Karadeniz Somonu ihracatında yüzde 385 artış DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: Karadeniz Somonuna yurtdışından çok büyük talep var; Bunun için de kafes yetiştiriciliğinin artırılması gerekiyor” “‘Denizdeki kafeste yetişen balığın çevreye zararı var’ diye ÇED raporu istenmesi temel fıkralarına dahi konu olabilecek bir durum”
YEREL HABERLER Karadeniz Somonu ihracatında yüzde 385 artış DKİB ...
Trabzonspor, Süper Lig'de en iyi başlangıcına imza attı Bordo-mavililer yıldız oyuncularıyla coştu
YEREL HABERLER Trabzonspor, Süper Lig'de en iyi başlangıcına imza ...
Sezona hızlı başlayan Trabzonspor, deplasman serisini de sürdürdü
YEREL HABERLER Sezona hızlı başlayan Trabzonspor, deplasman serisini ...
Annesinin bahçesine kenevir ektiler, ilçe merkezine getirirken yakalandılar
YEREL HABERLER Annesinin bahçesine kenevir ektiler, ilçe merkezine ...
20 yıl sonra ilk bebek sevinci
YEREL HABERLER 20 yıl sonra ilk bebek sevinci

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.