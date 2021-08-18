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Jose Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacağız

DHA

Jose Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacağız


Tolga SAĞLAM Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile yarın Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacaklarını söyledi.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İtalya Serie A ekibi Roma´da, teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesi Medical Park Stadyumu´nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımında üst düzey olduğunu kaydeden Mourinho, "Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmüyorum. Herkes Konferans Ligi gibi düşünüyor ama bu Şampiyonlar Ligi maçı havasında bir karşılaşma olacak. İki takımdan biri maalesef turu geçemeyecek ama her iki takımın da üst düzey takım olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Mourinho, savunma oyuncuları Samalling´in sakatlığıyla ilgili olarak ise "Ufak bir sakatlık geçirdi. Çok çalıştı, ona güveniyorum. Küçük bir ağrı hissetti, onun üzerinde çalışıyoruz. Ibanez ile Mancini oynayabilir, onlara da güveniyoruz" diye konuştu.
"İŞİ ROMA´YA BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"
Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor ile ilgili düşüncelerine yönelik, şunları söyledi:
"Öncelikle tarih görüyorum. Türkiye´de ve Avrupa´da şampiyon bir takım görüyorum. Organize bir takım görüyorum. Organize takımda kaliteli bir hoca ile oluyor. Büyük camia olduklarını hissediyoruz. Ne yapacaklarını iyi bilen bir oyuncu grubu var. Bize göre çok tecrübeliler. İki maçı da kazanmak istiyoruz. İşi Roma´ya bırakmak istemiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz."
"TRABZONSPOR KALİTELİ BİR TAKIMA SAHİP"
Mourinho, Peres, Gervinho ve Hamsik´in çok profesyonel oyuncular olduğunu ifade ederek, bu konuda şunları dedi:
"Peres, Gervinho ve Hamsik üçü de çok profesyonel oyuncular. Peres´i zaten Roma´da herkes tanıyor. Ben tanımıyorum, geldiğimde gitmişti. İyi bir takım oyuncusu ve gerçek bir profesyonel. Gervinho ve Hamsik 33 yaşındalar ancak yaşlarını göstermiyorlar. Çok hızlı, iyi oyuncular. Gervinho özgür ve tekniğini oyuna yansıtabilen bir oyuncu. Hamsik defansif ve ofansif anlamda oyunu iyi yönetiyor. Trabzonspor kaliteli bir takıma sahip. Açıkçası bu maç Konferans Ligi maçına benzemiyor. Daha çok Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi play-offuna benziyor. Her iki takımın seviyesi de bunu gösteriyor."
"CORNELIUS OYNAYINCA NASIL BİR TAVIR SERGİLEYECEKLERİNİ BİLMİYORUZ"
Trabzonspor´da özel bir oyuncuya önlem almadıklarını da belirten Roma teknik patronu, "Takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık. Cornelius oynayanınca acaba nasıl bir tavır sergileyeceklerini bilmiyoruz. O soru işareti. Bakasetas da iyi bir oyuncu, onu söyleyebilirim. Trabzonspor defanstan başlayan bir oyun kurma yapısına sahip. Bekler de bu oyun kurmaya dahil oluyorlar. Takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ile Roma, yarın saat 20.30´da Medical Park Stadyumu'nda mücadele edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mourinho'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR
2021-08-18 21:03:27

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