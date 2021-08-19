Meyve ve sebze yüklü kamyonet dereye yuvarlandı

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Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon), (DHA)- TRABZON´un Araklı ilçesinde meyve sebze yüklü kamyonet dereye düştü. Kazada ters dönen kamyonetin sürücüsü Murat Ayaydın, yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karadere Grup Yolu Pervan mevkisinde meydana geldi. Murat Ayaydın yönetimindeki 34 SR 3638 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Araç yolun alt kısmındaki Karadere Deresi´ne yuvarlanıp, ters döndü, sürücü Ayaydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Ayaydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayaydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kamyonet, vinçle dereden çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı Salim SARIKOÇ

2021-08-19 14:11:49



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