Trabzonspor - Roma maçından notlar



Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde 5-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ilk 11´inde değişikliğe gitmedi. Deneyimli teknik adam, Roma karşısına da aynı 11 ile çıkarak, kadro istikrarını sürdürdü.

ÖMÜR İLE KOITA DÖNDÜ, TEK EKSİK DORUKHAN

İtalya Seri A ekibi karşısına Yeni Malatyaspor karşılaşmasının aynı 11´i ile çıkan Trabzonspor´da, sakatlıklarının ardından takıma dönen Abdülkadir Ömür ile Koita da yedek kulübesinde yer aldı. Sakatlığı bulunan Dorukhan ise kadroda yer almadı.

SIOPIS KADROYA ALINMADI

Trabzonspor´da, dün kente gelen yeni transfer Siopis, lisansı çıkartılıp UEFA listesine bildirilmesine rağmen maç kadrosunda yer almadı. Takımla hiç antrenmana çıkmayan oyuncuyu, teknik direktör Abdullah Avcı maç kadrosuna dahil etmedi. Bu arada Yunan oyuncu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Roma karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan bordo-mavili oyunculara da tezahüratlarla moral verdi.

`YAKARIM ROMA´YI´ GÖNDERMESİ

Trabzonspor´un Roma ile oynayacağı karşılaşma öncesi takımlar sahada ısınırken stat hoparlörlerinden Ebru Gündeş´in `yakarım Roma´yı´ da sözlerinin yer aldığı şarkının tekrar tekrar çalması dikkat çekerken, taraftarlar da kısa süreli bu şarkıya eşlik etti.

AVCI´DAN MOURINHO´YA TEŞEKKÜR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde saha kenarında Roma teknik direktörü Jose Mourinho´yla bir araya geldi. Avcı, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Trabzonspor ve kendisi hakkında olumlu görüşler belirten Portekizli teknik adama, bu açıklamaları nedeniyle teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-08-19 20:44:08



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