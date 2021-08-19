UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - AS Roma: 2 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi PlayOff Turu ilk maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi AS Roma'yı konuk etti. Mücadele Roma'nın 21 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Mkhitaryan'ın sol taraftan kale sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Pellegrini meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturdu. 01
64. dakikada Peres'in sağ taraftan ortasına iyi yükselen Carnelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Patricio'nun solundan filelere gitti. 11
68. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme rakiplerinden sıyrılarak önünü boşalttı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleciden döndü. Tamamlamak istediği topu bu kez auta gönderdi.
81. dakikada Zaniolo'nun sol taraftan kale sahası içine kullandığı korner atışında Ibanez'in kafa vuruşu direkten geri döndü, Shomurodov'un tamamladığı top Edgar'a da çarparak filelerle buluştu. 12
Stat: Medacal Park
Hakemler: Matej Jug xxx, Manuel Vidalı xxx, Robert Vukan xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Peres xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, İsmail Köybaşı x (Trondsen dk. 63 x), Berat Özdemir xx (Abdulkadir Ömür dk. 77 x), Hamsık xx, Bakasetas xx, Gervinho x (Cornelius dk. 62 x), Nwakaeme xx, Djaniny x (Koita dk. 83 ?)
Yedekler: Erce, Hüseyin, Ahmetcan, Serkan, Yunus, Abdulkadir Parmak, Murat Cem, Yusuf, Cornelius
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
AS Roma: Rui Petricio xx, Karsdrop x, Mancini xx, Ibanez xx, Vina xx, Cristante xx, Veretout xx (Diawara dk. 90 ?), Zanİolo xx (Reynolds dk. 90+1 ?), Pellegrini x (Kumbulla dk. 90 ?), Mkhitaryan xx (Perez dk. 82 ?), Shomurodov x (Mayoral dk. 82 ?)
Yedekler: Boer, Fuzato, Calaflori, Bove, Darboe, Zalewski, El Shaarawy
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Pellegrini (dk. 54), Shomurodov (dk. 81) (AS Roma), Cornelius (dk. 64) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Peres, Edgar le (Trabzonspor), Vina (AS Roma)
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