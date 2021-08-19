Jose Mourinho: “Kazandığımız için mutluyuz”

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından, çok kaliteli bir takımla karşılaştıklarını belirterek, “Kazandığımız için mutluyuz” dedi.

Trabzonspor karşısında 21 galip gelerek rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj yakalayan Roma, İtalya’ya moralli dönüyor. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, “Rakibe göre hazırlandık. İlk yarı rakibi anlamaya çalıştık, rakip de bizi anlamaya çalıştı. İlk yarı birkaç gol pozisyonu bulduk ama başaramadık. Amacımız 4’lü defans oynamaktı ama 3’lüye de döndük. Rakip çok iyiydi. Fizik ve temposu güçlü bir takım. Tecrübeliler, çok çalıştıkları belli. Genel olarak çok iyilerdi. Kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.

Mourinho, Trabzonspor taraftarlarının da mükemmel bulduğunu ifade ederek, “Bu tip ambiansları özlemiştik. Gelecek hafta Roma’da taraftarımızla buluşacağız. Umarım önümüzdeki hafta her şey onlar için iyi olur kazanan biz oluruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.