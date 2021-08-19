Trabzonspor - Roma maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Roma maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Roma maçının ardından


Tolga SAĞLAM Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Roma´ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu oyun karşılığında kaybettik diye üzgünüm ama hedeflere giderken olumlu mesajlardan dolayı mutluyum. Roma´da kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" dedi.
ABDULLAH AVCI: KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ DENEYECEĞİZ"
Oynanan oyundan memnun olduğunu belirten Abdullah Avcı, "22-23´üncü dakikaya kadar oyun dengeli, hatta biraz bizim elimizdeydi. Birbirine benzer takımın oyun kurarken de karşılarken de birbirine benzer oyunların olduğu iki rakip. Tabii ki hızı, kalitesi farklı. 22´den sonra oyunu Roma´ya verdik. Pozisyon vermedik. Erken top kayıpları, seti oynamadan çabuk final paslarıyla veya tekrar geriye döndüğünde rakibi daha üzerine getirirsin. Dünyanın en iyi savunma yaptıran hocasına karşı merkezi de özellikle kapatarak, kenarlara yönlendirerek orada baskı yapmak istediler. Biz de başka planla cevap vermeye çalıştık. İkinci yarı 45 dakika oyun tamamen bizim elimizdeydi. Tamamen geçiş takımı. Merkezi kapalı yapıp, bazen seni geri döndüren, bazen kenara yönlendiren ama merkezi boşaltmayan bir Şampiyonlar Ligi takımı. Bir geçişten, bir de duran toptan gol yedik. Pozisyon zenginliğimiz daha fazla. Oyunu 1-1´den sonra koparabilirdik. Fırsat elimizdeyken kaybettik diye üzülüyorum. Ama oyun anlamında cebimize koyduğumuz çok önemli mesajlar var. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Devamlı oynayan bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Oyunun genel anlamda olumlu mesajları çok fazla. Bu oyunun karşısında kaybettik diye gerçekten üzgünüm ama önümüzdeki hedeflere gidebilmek için çok önemli mesajların olduğu bir Trabzonspor vardı. Taraftarımız bundan mutlu. Mağlup olmayı tabii ki biz de istemiyoruz ama oyun bizi çok heyecanlandırıyor ve ileriye doğru mesajlar veriyor. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sivasspor maçını kazanacağız, bu maçın analizini, geri bildirim toplantısını yapacağız. Buna göre bir strateji belirleyeceğiz. O gün geldiğinde Roma'da kazanmak için ne yapabiliriz ona bakacağız. Biz de kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" diye konuştu.
MOURINHO: RAKİP GERÇEKTEN ÇOK İYİYDİ, KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ise rakibe göre hazırlandıklarını belirterek, "İlk yarı her iki takım da birbirini anlamaya çalıştı. Birkaç kere gol pozisyonu bulduk ama sonuçlandıramadık. 4'lü defansla başladık, 3'lüye de düştük. Rakip gerçekten iyi takım. Fizik ve temposu iyi, güçlü takım, tecrübeliler. Çok çalıştıkları belli, biz de çok çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Gelecek hafta perşembe günü taraftarlarımız konuşacak ve Roma´da buluşacağız. Trabzonspor çok iyi bir takım ve taraftarları da çok iyiydi. Bu tür ambiyansları özlemiştik. Umarım onlar için her şey iyi olur ama gelecek hafta kazanan da biz oluruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı´nın açıklamaları
Jose Mourinho´nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM Selçuk BAŞAR
2021-08-19 23:33:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdullah Avcı: “Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun bize ileriye dönük doğru mesajlar veriyor”
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: “Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun ...
Jose Mourinho: “Kazandığımız için mutluyuz”
YEREL HABERLER Jose Mourinho: “Kazandığımız için mutluyuz”
Trabzonspor - Roma (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Roma (EK FOTOĞRAFLAR)
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Trabzonspor - Roma: 1-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Roma: 1-2
UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - AS Roma: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - AS Roma: 2 (Maç ...
Trabzonspor - Roma (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Roma (EK FOTOĞRAFLAR)
UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 0 - AS Roma: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 0 - AS Roma: 0 (İlk ...
Trabzonspor - Roma maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Roma maçından notlar
Trabzonspor - Roma (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Roma (FOTOĞRAFLAR)
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin acı günü Hayatını kaybeden anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin acı ...
Meyve ve sebze yüklü kamyonet dereye yuvarlandı
YEREL HABERLER Meyve ve sebze yüklü kamyonet dereye yuvarlandı
Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise... Havalar yağmurlu geçmesine rağmen Trabzon açıklarında şu sıralar pek görülmeyen çingene palamudu balıkçıları üzdü Balıkçılar uzun yıllardan beri böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtirken, palamudun, olmayışı hamsi için umutlarını arttırdı
YEREL HABERLER Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise. ...
Karadeniz´de balıkçıların, yeni av sezonu hazırlığı
YEREL HABERLER Karadeniz´de balıkçıların, yeni av sezonu hazırlığı
Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Morinho: "Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında maç oynayacağız"
YEREL HABERLER Morinho: "Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında ...
Jose Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacağız (EK FOTOĞRAF)
YEREL HABERLER Jose Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi ...
Jose Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacağız
YEREL HABERLER Jose Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi ...
Trabzonspor, Roma maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Roma maçına hazır
Abdullah Avcı: Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Yarın Trabzonspor yine kazanmak için ...
Avcı: "Fantastik bir takımın fantastik bir hocasını ağırlamaktan mutluluk duyacağız"
YEREL HABERLER Avcı: "Fantastik bir takımın fantastik bir hocasını ...
Trabzonspor, Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Siopis, kente geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Siopis, kente geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.