Trabzonspor - Roma maçının ardından

Tolga SAĞLAM Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Roma´ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu oyun karşılığında kaybettik diye üzgünüm ama hedeflere giderken olumlu mesajlardan dolayı mutluyum. Roma´da kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" dedi.

ABDULLAH AVCI: KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ DENEYECEĞİZ"

Oynanan oyundan memnun olduğunu belirten Abdullah Avcı, "22-23´üncü dakikaya kadar oyun dengeli, hatta biraz bizim elimizdeydi. Birbirine benzer takımın oyun kurarken de karşılarken de birbirine benzer oyunların olduğu iki rakip. Tabii ki hızı, kalitesi farklı. 22´den sonra oyunu Roma´ya verdik. Pozisyon vermedik. Erken top kayıpları, seti oynamadan çabuk final paslarıyla veya tekrar geriye döndüğünde rakibi daha üzerine getirirsin. Dünyanın en iyi savunma yaptıran hocasına karşı merkezi de özellikle kapatarak, kenarlara yönlendirerek orada baskı yapmak istediler. Biz de başka planla cevap vermeye çalıştık. İkinci yarı 45 dakika oyun tamamen bizim elimizdeydi. Tamamen geçiş takımı. Merkezi kapalı yapıp, bazen seni geri döndüren, bazen kenara yönlendiren ama merkezi boşaltmayan bir Şampiyonlar Ligi takımı. Bir geçişten, bir de duran toptan gol yedik. Pozisyon zenginliğimiz daha fazla. Oyunu 1-1´den sonra koparabilirdik. Fırsat elimizdeyken kaybettik diye üzülüyorum. Ama oyun anlamında cebimize koyduğumuz çok önemli mesajlar var. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Devamlı oynayan bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Oyunun genel anlamda olumlu mesajları çok fazla. Bu oyunun karşısında kaybettik diye gerçekten üzgünüm ama önümüzdeki hedeflere gidebilmek için çok önemli mesajların olduğu bir Trabzonspor vardı. Taraftarımız bundan mutlu. Mağlup olmayı tabii ki biz de istemiyoruz ama oyun bizi çok heyecanlandırıyor ve ileriye doğru mesajlar veriyor. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sivasspor maçını kazanacağız, bu maçın analizini, geri bildirim toplantısını yapacağız. Buna göre bir strateji belirleyeceğiz. O gün geldiğinde Roma'da kazanmak için ne yapabiliriz ona bakacağız. Biz de kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" diye konuştu.

MOURINHO: RAKİP GERÇEKTEN ÇOK İYİYDİ, KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ise rakibe göre hazırlandıklarını belirterek, "İlk yarı her iki takım da birbirini anlamaya çalıştı. Birkaç kere gol pozisyonu bulduk ama sonuçlandıramadık. 4'lü defansla başladık, 3'lüye de düştük. Rakip gerçekten iyi takım. Fizik ve temposu iyi, güçlü takım, tecrübeliler. Çok çalıştıkları belli, biz de çok çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Gelecek hafta perşembe günü taraftarlarımız konuşacak ve Roma´da buluşacağız. Trabzonspor çok iyi bir takım ve taraftarları da çok iyiydi. Bu tür ambiyansları özlemiştik. Umarım onlar için her şey iyi olur ama gelecek hafta kazanan da biz oluruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

